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Срок экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей сокращен до полутора лет
Мосгорсуд сократил срок экс-гендиректору ФК «Торпедо» Скородумову
Рассмотрев апелляцию защиты, Мосгорсуд смягчил приговор бывшему гендиректору футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову, сократив срок лишения свободы за подкуп судей до полутора лет.
«Приговор изменить, смягчить назначенное наказание. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Скородумову один год шесть месяцев [лишения свободы]», – приводит ТАСС слова судьи.
Скородумову также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий.
Скородумов просил заменить ему оставшийся срок на условный, защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на то, что он отбыл более половины срока. Прокуратура выступала против.
По данным следствия, Скородумов с июля 2024-го по май 2025 года вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию влияния на результаты матчей. Судьям предлагали от 600 тыс. до 3 млн рублей.
В июле Скородумов был приговорен к двум годам колонии. Он был признан виновным по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Тогда суд отказался рассматривать это дело в закрытом режиме.
В июле суд приговорил Валерия Скородумова к двум годам колонии.