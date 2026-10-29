Срок экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей сокращен до полутора лет

Мосгорсуд сократил срок экс-гендиректору ФК «Торпедо» Скородумову

Tекст: Мария Иванова

«Приговор изменить, смягчить назначенное наказание. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Скородумову один год шесть месяцев [лишения свободы]», – приводит ТАСС слова судьи.

Скородумову также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий.

Скородумов просил заменить ему оставшийся срок на условный, защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на то, что он отбыл более половины срока. Прокуратура выступала против.

По данным следствия, Скородумов с июля 2024-го по май 2025 года вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию влияния на результаты матчей. Судьям предлагали от 600 тыс. до 3 млн рублей.

В июле Скородумов был приговорен к двум годам колонии. Он был признан виновным по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Тогда суд отказался рассматривать это дело в закрытом режиме.

В июле суд приговорил Валерия Скородумова к двум годам колонии.