Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Совладелец «Торпедо» частично признал вину в подкупе арбитров
Совладелец ФК «Торпедо» Соболев частично признал вину по делу о подкупе судей
Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей путем подкупа арбитров.
«Частично… Фактически», – заявил Соболев, отвечая на вопрос суда о признании вины, передает РИА «Новости».
При этом от дальнейших пояснений своей позиции по обвинительному заключению он отказался.
В понедельник Симоновский райсуд Москвы приступил к рассмотрению дела, по которому проходят 16 человек, включая 13 футбольных арбитров. Им вменяется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По версии следствия, с июля 2024 по май 2025 года бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов, Соболев и бухгалтер Ирина Волкова предлагали судьям от 600 тыс. до 3 млн рублей за обеспечение побед команды. Один из арбитров для получения средств привлек посредника Алексея Михайлова, который также оказался на скамье подсудимых.
Ранее Скородумов был приговорен к двум годам колонии общего режима. Следствие установило факты подкупа 13 арбитров, повлиявших на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне 2024–2025 годов. Для него запросили реальный срок наказания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд отказался закрыть процесс по делу совладельца ФК «Торпедо» Соболева.