США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
Экс-гендиректору футбольного клуба «Торпедо» запросили срок за подкуп судей
Прокурор потребовал колонию для экс-гендиректора «Торпедо» за подкуп арбитров
Государственное обвинение запросило два с половиной года колонии для бывшего руководителя столичной команды «Торпедо» Валерия Скородумова, полностью признавшего вину в организации договорных матчей.
В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу бывшего руководителя столичной команды Валерия Скородумова, передает РИА «Новости».
«Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Скородумову два года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запрет на три года заниматься спортивной деятельностью», – рассказал представитель инстанции.
Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривается отдельно. Следствие считает, что руководство клуба подкупило 13 арбитров для влияния на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне 2024-2025 годов. Суммы взяток составляли от 500 тыс. до трех млн рублей.
Совладелец команды Леонид Соболев и бухгалтер Ирина Волкова вину отрицают и находятся под арестом. Ранее клуб исключили из премьер-лиги и оштрафовали на пять млн рублей за организацию трех договорных матчей, а самого Скородумова отстранили от футбола на десять лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал Валерия Скородумова по делу о подкупе арбитров.
В феврале полиция предъявила обвинения 13 футбольным судьям за влияние на результаты матчей.
В прошлом месяце прокуратура обвинила бывших руководителей команды в передаче судьям многомиллионных взяток.