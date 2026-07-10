Экс-гендиректору футбольного клуба «Торпедо» запросили срок за подкуп судей

Прокурор потребовал колонию для экс-гендиректора «Торпедо» за подкуп арбитров

Tекст: Мария Иванова

В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу бывшего руководителя столичной команды Валерия Скородумова, передает РИА «Новости».

«Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Скородумову два года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запрет на три года заниматься спортивной деятельностью», – рассказал представитель инстанции.

Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривается отдельно. Следствие считает, что руководство клуба подкупило 13 арбитров для влияния на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне 2024-2025 годов. Суммы взяток составляли от 500 тыс. до трех млн рублей.

Совладелец команды Леонид Соболев и бухгалтер Ирина Волкова вину отрицают и находятся под арестом. Ранее клуб исключили из премьер-лиги и оштрафовали на пять млн рублей за организацию трех договорных матчей, а самого Скородумова отстранили от футбола на десять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал Валерия Скородумова по делу о подкупе арбитров.

В феврале полиция предъявила обвинения 13 футбольным судьям за влияние на результаты матчей.

В прошлом месяце прокуратура обвинила бывших руководителей команды в передаче судьям многомиллионных взяток.