В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
Суд Москвы арестовал гендиректора «Торпедо» Скородумова
Мещанский суд арестовал Скородумова по обвинению в подкупе арбитра
Гендиректор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов заключен под стражу по обвинению в подкупке арбитра, сообщили в суде.
Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, передает ТАСС.
Ему предъявлено обвинение в подкупе арбитра. В пресс-службе суда заявили, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.
В прошедшем сезоне «Торпедо» занял второе место в Мелбет – Первой лиге и вернулся в элитный дивизион чемпионата России.
Ранее Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева.
Соболева задержали по обвинению в попытке повлиять на исход спортивного матча, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Российский футбольный союз решил провести проверку информации о возможном подкупе арбитров со стороны Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.
Против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по обвинению в подкупе футбольных арбитров.