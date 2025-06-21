Суд Москвы арестовал гендиректора «Торпедо» Скородумова

Мещанский суд арестовал Скородумова по обвинению в подкупе арбитра

Tекст: Вера Басилая

Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, передает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение в подкупе арбитра. В пресс-службе суда заявили, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.

В прошедшем сезоне «Торпедо» занял второе место в Мелбет – Первой лиге и вернулся в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева.

Соболева задержали по обвинению в попытке повлиять на исход спортивного матча, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Российский футбольный союз решил провести проверку информации о возможном подкупе арбитров со стороны Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

Против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по обвинению в подкупе футбольных арбитров.