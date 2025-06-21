В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Суд арестовал совладельца ФК «Торпедо» Соболева
Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева.
Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский, передает ТАСС. Соболев обвиняется в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
«Суд избрал в отношении Соболева меру пресечения в виде ареста», – цитирует Добровинского агентство.
Напомним, совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева задержали по обвинению в попытке повлиять на исход спортивного матча, ему грозит до семи лет лишения свободы.