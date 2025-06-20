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Владельца ФК «Торпедо» Соболева задержали за попытку подкупа арбитров
Совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева задержали по обвинению в попытке повлиять на исход спортивного матча, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев был задержан по подозрению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, передает ТАСС.
Как сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский, его клиенту вменяется ч. 2 ст. 184 УК РФ, предусматривающая до семи лет лишения свободы. В настоящий момент Соболев находится на Петровке, а решение о мере пресечения может быть вынесено уже завтра.
Адвокат отметил, что Соболев не понимает сути инкриминируемых ему претензий. «Ситуация развивается непредсказуемым образом, Леонид даже понятия не имел, о чем его спрашивают», – подчеркнул Добровинский. Помимо Соболева, обвинения в подкупе арбитров были предъявлены и генеральному директору «Торпедо» Валерию Скородумову.
Между тем в пресс-службе «Торпедо» заявили, что клуб сделает все возможное для защиты своей деловой репутации и устойчивого развития команды. Руководство подчеркнуло, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы, напомнив о принципе презумпции невиновности. Клуб выразил готовность сотрудничать с компетентными органами в рамках закона и намерен информировать общественность о развитии ситуации через официальные каналы.
В «Торпедо» также отметили, что все рабочие процессы, включая тренировочный сбор в Москве и выполнение финансовых обязательств, продолжаются в штатном режиме. Представители клуба призвали СМИ с пониманием отнестись к ограниченности комментариев по деталям расследования и пообещали оперативно сообщать обо всех важных событиях, касающихся деятельности клуба.
В прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет – Первой лиге и вернулось в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Комментариев правоохранительных органов по делу на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз решил провести проверку информации о возможном подкупе арбитров со стороны совладельца и директора московского «Торпедо» Леонида Соболева и Валерия Скородумова.
Против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по обвинению в подкупе футбольных арбитров.