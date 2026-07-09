В Госдуме отметили профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве

Депутат Колесник: У сотрудничающих с Киевом россиян два пути – и оба трагичные

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«При пресечении терактов ФСБ показало высокий уровень работы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что спецслужбам России приходится действовать в сложнейших условиях. «Ситуация по сути военная», – напомнил депутат.

По его словам, украинская сторона различными покушениями на сотрудников Минобороны хочет создать панику как в гражданском обществе, так и в среде военных. «Но, как сказал недавно президент России Владимир Путин, у Киева не получится достичь своих целей», – напомнил собеседник.

Тем не менее, указал он, противник наращивает гибридную террористическую деятельность и использует для этого любые предлоги. «Россияне, особенно молодежь, должны понимать, что ГУР и СБУ получают деньги только на проведение диверсионных операций против нас. В их планы не входит улучшение жизни завербованных, создание им комфортного будущего и тем более построение романтических отношений после осуществления задуманного», – заметил парламентарий.

«У россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, два пути, различающихся степенью трагичности. Вряд ли их оставят в живых, даже если удастся сбежать на Украину или в какую-то другую страну. В лучшем же случае завербованные будут задержаны российскими правоохранителями», – подчеркнул Колесник.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами, сообщается на сайте спецслужбы. Атаки готовились на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также против высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Причем, украинские спецслужбы завербовали для этого россиянку 2001 года рождения. Последние два года они общались через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской). Изначально девушка должна была собирать данные об объектах в Москве и Петербурге. Затем ей поручили следить за местом проживания одного из военных. Она арендовала квартиру в том же районе, и установила камеры с видеотрансляцией кураторам.

Также она оставила средства маскировки и еду для исполнителя теракта. Он должен был заселиться в квартиру, а сама девушка хотела уехать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Для ее вербовки куратор имитировал влюбленность и обещал продолжение отношений. Задержанная признала вину и была арестована. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене.