Путин: Ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации прокомментировал расширение использования украинской армией беспилотников самолетного типа, передает РИА «Новости». По словам президента, главная цель этих атак заключается во внесении раскола среди граждан и создании морального напряжения.

«Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются», – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что враг стремится посеять растерянность и нанести экономический урон стране. Однако он выразил абсолютную уверенность в том, что подобные замыслы обречены на провал и не принесут ожидаемых результатов.



«Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – подчеркнул Путин.

Президент Владимир Путин ранее отмечал переход врага к тактике террора из-за отсутствия успехов на поле боя.

Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.