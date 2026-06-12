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    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин дал совет недругам России
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    9 комментариев
    12 июня 2026, 18:39 • Новости дня

    Путин: Ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Массированное применение вражеских дронов по гражданским объектам не сможет разобщить российское общество и нанести существенный урон экономическому потенциалу России, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации прокомментировал расширение использования украинской армией беспилотников самолетного типа, передает РИА «Новости». По словам президента, главная цель этих атак заключается во внесении раскола среди граждан и создании морального напряжения.

    «Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются», – подчеркнул Владимир Путин.

    Российский лидер добавил, что враг стремится посеять растерянность и нанести экономический урон стране. Однако он выразил абсолютную уверенность в том, что подобные замыслы обречены на провал и не принесут ожидаемых результатов.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – подчеркнул Путин.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал переход врага к тактике террора из-за отсутствия успехов на поле боя.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    11 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры

    Власти Украины вскрыли храм УПЦ в Киево-Печерской лавре

    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители киевского Минкультуры начали силовой захват здания духовной академии и семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного рядом с Дальними пещерами в Киево-Печерской лавре.

    Украинские чиновники начали ломать замки в помещениях канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом ТАСС рассказал юрист Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ. По его словам, действия сотрудников государственного заповедника носят незаконный характер и происходят без соответствующего постановления суда.

    «Снова тревожные вести из Киево-Печерской лавры. Прямо сейчас работники заповедника срезают замки и проникают в храм Рождества Пресвятой Богородицы», – заявил правозащитник. Он уточнил, что захватываемый объект принадлежит местной духовной академии.

    Юрист добавил, что судебные разбирательства вокруг монастыря еще не завершились. Несмотря на это, руководство заповедника продолжает совершать неправомерные действия в отношении святыни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года сотрудники заповедника ограничили доступ монахов к храмам Нижней лавры. Ранее силовики с помощью болгарки проникли в Ближние пещеры монастыря.

    А в январе руководство другого национального заповедника без решения суда выселило на улицу сестер женского монастыря под Черниговом.

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    11 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию

    FT: Концерн Diehl Defence хочет перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ

    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
    @ Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий оборонный концерн Diehl Defence из ФРГ намерен наладить выпуск дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», оснастив их более совершенной головкой самонаведения, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, немецкая компания Diehl Defence собирается организовать сборку украинских крылатых ракет большой дальности в Германии, передает РИА «Новости».

    Такое решение связано с тем, что объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно подвергаются ударам.

    «Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Германию», – отмечает издание. Еще в апреле концерн заключил технологическое соглашение с производителем этих ракет Fire Point.

    По словам директора немецкого предприятия Хельмута Рауха, инженеры могут предложить для ракет гораздо более продвинутую головку самонаведения. В ближайшие недели стороны проведут переговоры для обсуждения деталей сотрудничества.

    Накануне украинские войска ударили ракетами «Фламинго» по предприятию в Чебоксарах.

    В мае российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть подобных дальнобойных ракет.

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении крупной производственной линии для выпуска «Фламинго».

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    12 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»

    Зеленский предупредил о возможных ракетных ударах «Орешником» в ближайшие дни

    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив о вероятности масштабных атак с использованием «Орешника».

    Глава киевского режима обратился к жителям страны с предупреждением об опасности. По его словам, руководство Украины осознает планы командования России, делающего ставку на применение высокотехнологичного вооружения, передают «Вести».

    «Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что украинцы должны рассчитывать на собственную внимательность и беречь свои жизни. Одновременно Воздушные силы ВСУ выпустили предупреждение о высокой вероятности применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, что вызвало слухи о возможном использовании комплекса «Орешник». В России официальных заявлений о новом применении этого оружия не делали.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

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    12 июня 2026, 09:29 • Новости дня
    Число пострадавших от удара дрона в Татарстане выросло до четырех человек
    Число пострадавших от удара дрона в Татарстане выросло до четырех человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали четырех пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

    Состояние троих оценивается как удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, указал глава ведомства в Max.

    Они находятся под наблюдением врачей.

    «У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Закамском регионе Татарстана, пострадали три человека.

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    12 июня 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

    Путин: Белоусов стал главой МО из-за работы в высокотехнологичных отраслях

    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Андрей Белоусов возглавил Минобороны, так как имел опыт работы в высокотехнологичных направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Помимо этого, президент обратился к Белоусову с просьбой дать особые указания войскам. Командиры должны максимально чутко реагировать на инициативы военнослужащих, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    По словам главы государства, успехи бойцов на фронте порой вызывают искреннее удивление.

    «Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. До этого назначения чиновник активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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