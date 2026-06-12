Путин: Никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер выразил абсолютную уверенность в непобедимости государства во время общения с военнослужащими. Путин напомнил о желании Запада нанести стратегическое поражение России, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Ничего подобного им не удалось сделать. И не удастся никогда. Никому и никогда не удавалось добиться стратегического поражения России», – заявил Путин.

Президент напомнил, что сплоченный народ осознает высокую ответственность перед будущими поколениями.

«Наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед внуками. Кроме нас Россия никому не нужна», – заявил президент.



«Только мы в состоянии ее защитить», – добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

Президент Владимир Путин приравнял стратегическое поражение к прекращению российской государственности.