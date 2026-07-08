Добивание врага с Запада требует времени и сил

Освобождение Константиновки на прошлой неделе стало важнейшим фактором для перелома ситуации на линии фронта. Это подтверждают даже крупные западные СМИ. Несмотря на непрерывный поток иностранной военной помощи, наши войска смогли проломить оборону ВСУ и занять стратегически важный для дальнейшего продвижения город. Уже неоднократно говорилось о том, что освобождение Константиновки выводит нас на прямую дорогу к Славянску и Краматорску. Но не только. В дальнейшем можно развивать наступление в сторону Днепропетровской области. По некоторым данным наши войска уже выходят к первому по-настоящему крупному населенному пункту Днепропетровщины – Покровскому.

Но не стоит думать, что война закончится моментально. Врага необходимо преследовать и добивать, что требует времени и сил, а главное стратегической последовательности. Кстати, отечественная история дает прекрасные примеры побед и последующего неуклонного добивания противника. 10 июля отмечается один из Дней воинской славы России – победа над Швецией в Полтавском сражении. Тут важно кратко напомнить хронологию. Россия вступила в Великую Северную войну (1700-1721), если так можно выразиться, малость неподготовленной. Собственно, первое крупное генеральное сражение – под Нарвой – обернулось катастрофой, наши войска были разгромлены, хотя русская армия и не перестала существовать, как на то надеялся Карл XII. Петр I отступил, перегруппировался, сделал выводы. В стране ударными темпами начали строиться новые отрасли промышленности, развиваться пороховые и артиллерийские фабрики, разведываться горнорудные месторождения, открываться навигацкие школы. И все это уже через девять лет привело к победе под Полтавой.

Мало того, остатки войск самого Карла – вместе с предателем, а ныне героем Украины Мазепой – потом еще несколько дней гнали и преследовали, пока армия не капитулировала, прижатая к Днепру у местечка Переволочное.

Все эти исторические аналогии крайне важны по нескольким причинам.

Во-первых, они подтверждают важность постоянной работы по улучшению промышленности, перестройки армии, освоению новых тактических приемов. Наши войска, по сравнению с 2022 годом, также прошли огромный путь. Как справедливо говорил президент, у нас сейчас совершенно другая армия. Укрепившаяся, освоившая новые виды вооружений, прежде всего БПЛА, способная воевать в условиях активного радиоэлектронного противодействия, при доминировании в «малом небе» неприятеля.

А во-вторых, показывают, что от момента перелома до окончательной победы может пройти довольно длительное время. Понятно, что в начале XVIII века время, в том числе и геополитическое, текло немного по-другому. Однако, очевидно, что выбивание пояса «фортеций» на Донбассе, к чему неуклонно движутся российские вооруженные силы, приведет к схлопыванию логистических возможностей ВСУ. К тому же за укреплениями в промышленных центрах Донбасса у военных Украины нет серьезных фортификаций.

Параллельно с решающими событиями на подступах к Славянско-Краматорской агломерации активно «поддавливаются» позиции ВСУ и в «буферной зоне» в Сумской и Харьковской областях. Как бы там Запад ни снабжал Украину дронами или ракетами – но еще никто в мире не научился размножаться почкованием, в том числе и украинцы. В ВСУ остро не хватает людей. Что-то удается закрывать наемниками, но системно это «затыкание дыр» не приводит к улучшению тактических позиций на «земле».

Наша последовательная работа по уничтожению АЗС, топливопроводов, подвижного состава украинских железных дорог также дает накопительный результат. Украинский тыл лишается топлива и средств оперативной переброски войск.

В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Изучение истории, и особенно военной, позволяет видеть эти циклы наката Запада на Россию, попытки поработить, расчленить и поставить нас под внешний контроль. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

Главное тут – продолжать последовательно бить в одну точку, учиться на ошибках, которые неизбежны, атаковать врага в его наиболее уязвимые места. И понимать, что эта боевая работа, а также консолидированные усилия всего общества могут дать результаты не сразу. Но они обязательно будут, наши предки, свернувшие шею не одному завоевателю и оккупанту, не дадут соврать.