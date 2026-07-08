Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
МВФ спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году
Эксперты МВФ оценили перспективы роста мирового ВВП до 2027 года
Рост мировой экономики замедлится из-за конфликта на Ближнем Востоке, однако развитие искусственного интеллекта смягчит негативные последствия для глобального рынка, считают эксперты МВФ.
Международный валютный фонд ожидает увеличения мирового ВВП на 3% по итогам текущего года и на 3,4% в 2027 году, передает ТАСС. Прогноз на 2026 год был снижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрельскими оценками из-за геополитической напряженности.
Как отмечают в организации, «сдержанное замедление отражает влияние войны на Ближнем Востоке, частично компенсированное усилением вызванного спросом импульса в глобальном технологическом цикле за счет развития и внедрения искусственного интеллекта». Эксперты фонда предупредили, что риски замедления экономики сохраняются, особенно в случае эскалации ближневосточного конфликта.
Повторное обострение ситуации может привести к перебоям в поставках, росту цен на сырье и усилению инфляционного давления. Однако успешные мирные переговоры, напротив, способны ускорить восстановление торговых путей и стимулировать приток инвестиций, полагают аналитики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Ксения Юдаева назвала ИИ ключевым фактором позитивного влияния на мировую экономику.
Остановка судоходства в Ормузском проливе из-за военной эскалации разогнала глобальную инфляцию на 0,5 процентного пункта.
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое поставок энергоресурсов на фоне ближневосточного конфликта.