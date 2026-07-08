МВФ спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году

Эксперты МВФ оценили перспективы роста мирового ВВП до 2027 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный валютный фонд ожидает увеличения мирового ВВП на 3% по итогам текущего года и на 3,4% в 2027 году, передает ТАСС. Прогноз на 2026 год был снижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрельскими оценками из-за геополитической напряженности.

Как отмечают в организации, «сдержанное замедление отражает влияние войны на Ближнем Востоке, частично компенсированное усилением вызванного спросом импульса в глобальном технологическом цикле за счет развития и внедрения искусственного интеллекта». Эксперты фонда предупредили, что риски замедления экономики сохраняются, особенно в случае эскалации ближневосточного конфликта.

Повторное обострение ситуации может привести к перебоям в поставках, росту цен на сырье и усилению инфляционного давления. Однако успешные мирные переговоры, напротив, способны ускорить восстановление торговых путей и стимулировать приток инвестиций, полагают аналитики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Ксения Юдаева назвала ИИ ключевым фактором позитивного влияния на мировую экономику.

Остановка судоходства в Ормузском проливе из-за военной эскалации разогнала глобальную инфляцию на 0,5 процентного пункта.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое поставок энергоресурсов на фоне ближневосточного конфликта.