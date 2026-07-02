Названы четыре главных фактора влияния на мировую экономику

Аналитик Юдаева назвала ИИ ключевым фактором для развития мировой экономики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Ксения Юдаева выделила четыре главных фактора, определяющих развитие мировой экономики. Выступая на сессии Финансового конгресса Банка России, она отметила, что лишь один из них носит позитивный характер, передает РИА «Новости».

«Есть минимум четыре основных фактора, которые на среднесрочной перспективе влияют на экономику», – сказала Юдаева. Первым негативным фактором она назвала геоэкономическую фрагментацию, подчеркнув, что этот долгосрочный тренд сопровождает текущую геополитическую рецессию.

Вторым фактором стало изменение климата. По словам Юдаевой, даже стабильные государства с устойчивой макроэкономической политикой и высокими темпами роста могут столкнуться с серьезными проблемами из-за природных катаклизмов. Третьим отрицательным элементом выступает демография, в частности, старение населения и изменение структуры рабочей силы.

Единственным позитивным драйвером экономического роста представитель России в МВФ считает развитие искусственного интеллекта. Однако она добавила, что пока остается неясным, сможет ли ИИ компенсировать влияние трех негативных факторов, учитывая высокий уровень неопределенности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ксения Юдаева стала исполнительным директором Международного валютного фонда от России и Сирии.

До этого Банк России определил демографию, климат и искусственный интеллект ключевыми факторами для развития страны.

Позднее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала внедрение искусственного интеллекта главной тенденцией отечественной экономики к 2036 году.