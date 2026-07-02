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Пассажиры атакованного дроном автобуса в Брянской области не пострадали
Пассажиры рейсового автобуса, подвергшегося атаке дрона на таможенном пункте «Красный камень» в Брянской области, избежали ранений.
Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил директор транспортной компании «Столица» Константин Дегтярев, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал телеканала «Первый информационный».
«Ничего страшного не произошло. Все целы, все невредимы», – заявил Дегтярев.
Отвечая на вопрос о выборе пути следования, руководитель компании пояснил, что транспортное средство выполняло регулярный рейс. Маршрут автобуса является официальным и утвержденным.
Напомним, украинский беспилотник врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус, ранены два водителя.
В середине июня дрон ВСУ атаковал в Брянской области транспортное средство с белорусской детской спортивной командой.
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала прошлый инцидент попыткой втягивания Минска в конфликт.