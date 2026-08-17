Foreign Affairs предсказал Китаю кризис перепроизводства

Tекст: Катерина Туманова

Стремление Пекина любыми средствами наращивать экспорт и увеличивать торговый профицит подорвало производственные амбиции развитых экономик, таких как США и страны Европы, а также развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, пишет Foreign Affairs.

«Теперь проблема трансформируется в качественно новую и более опасную: способность мира поглощать избыточные производственные мощности Китая приближается к критической точке. И если эта критическая точка наступит, это может стать следствием глобального экономического кризиса в тот момент, когда правительства особенно плохо подготовлены к управлению его последствиями», – предупреждает издание.

В 2025 году торговый профицит КНР достиг почти 1,2 трлн долларов, что создает растущий риск для всей мировой экономики.

Протекционизм в мире, вероятно, будет расти, ограничивая доступ китайских производителей на рынки. Экономика КНР стала больше, и страна не может продолжать двигаться по прежней траектории без дефицита покупателей. Пекин перерос свою экономическую модель, говорится в статье.

На долю Китая приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году эта цифра может достигнуть 45%. Около 60% роста доли Китая на мировом рынке обусловлены государственными субсидиями. При этом почти 30% китайских промышленных предприятий работают в убыток.

Существенное замедление темпов роста китайской экономики вызовет потрясения во всем мире. США окажутся единственным игроком с возможностями для стабилизации ситуации. Упреждающая перебалансировка экономики Китая стала необходимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае план Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны. Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США. Китай выдавил немецких производителей в КНР.