Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.14 комментариев
Foreign Affairs предсказал Китаю кризис перепроизводства
Избыточные производственные мощности Пекина грозят спровоцировать масштабный спад на международных рынках из-за неспособности других стран поглощать огромные объемы дешевых промышленных товаров, пишет журнал.
Стремление Пекина любыми средствами наращивать экспорт и увеличивать торговый профицит подорвало производственные амбиции развитых экономик, таких как США и страны Европы, а также развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, пишет Foreign Affairs.
«Теперь проблема трансформируется в качественно новую и более опасную: способность мира поглощать избыточные производственные мощности Китая приближается к критической точке. И если эта критическая точка наступит, это может стать следствием глобального экономического кризиса в тот момент, когда правительства особенно плохо подготовлены к управлению его последствиями», – предупреждает издание.
В 2025 году торговый профицит КНР достиг почти 1,2 трлн долларов, что создает растущий риск для всей мировой экономики.
Протекционизм в мире, вероятно, будет расти, ограничивая доступ китайских производителей на рынки. Экономика КНР стала больше, и страна не может продолжать двигаться по прежней траектории без дефицита покупателей. Пекин перерос свою экономическую модель, говорится в статье.
На долю Китая приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году эта цифра может достигнуть 45%. Около 60% роста доли Китая на мировом рынке обусловлены государственными субсидиями. При этом почти 30% китайских промышленных предприятий работают в убыток.
Существенное замедление темпов роста китайской экономики вызовет потрясения во всем мире. США окажутся единственным игроком с возможностями для стабилизации ситуации. Упреждающая перебалансировка экономики Китая стала необходимостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае план Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны. Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США. Китай выдавил немецких производителей в КНР.