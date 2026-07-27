  • Новость часаПосол Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция готовится угрожать России с Северо-Запада
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    ВС России поразили украинские портовые объекты
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Посол заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    3 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    27 июля 2026, 23:55 • Новости дня

    Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США

    Акции производителей чипов США обрушились из-за китайской CXMT

    Tекст: Катерина Туманова

    Производитель микросхем CXMT вырвался на первое место по рыночной капитализации в Китае, показав рост на 466% на дебютных торгах в Шанхае, что заставило американских производителей потесниться со значительными потерями в капитализации.

    После масштабного дебюта в Шанхае производителя чипов ChangXin Memory Technologies (CXMT) и сообщений о том, что поддерживаемая государством фирма начала массовое производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) акции производителей из других стран, в том числе США, существенно просели, передает агентство Barrons.

    Акции компании CXMT взлетели на 466% в понедельник на Шанхайской бирже после крупнейшего в этом году IPO в Азии, что вывело производителя микросхем на первое место на китайском фондовом рынке по рыночной капитализации, передает Reuters.

    По данным Dealogic, этот однодневный скачок стал самым значительным среди 10 крупнейших IPO в мире в этом году по стоимости сделок. Он же стал самым большим среди новых размещений акций в Китае на сумму 5 млрд долларов и более, согласно данным Dealogic, начиная с 2006 года.

    «Акции ASML резко упали на этих новостях, и торги были на короткое время приостановлены, в то время как акции Applied Materials, Lam Research и KLA также упали. Это не устраняет пробел в стандартах безопасности, необходимый для передовых чипов, но это шаг в ослаблении американского и голландского контроля за экспортом», – отметил в Telegram-канале Clash Report.

    В условиях ужесточения ограничений со стороны США в глобальной гонке полупроводников, CXMT стала ключевым элементом стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект.

    Взрывной дебют сделал CXMT самой дорогой компанией, акции которой котируются на бирже в Китае, обогнав банковского гиганта Промышленно-коммерческий банк Китая, долгое время являвшегося лидером рынка.


    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

    Комментарии (10)
    27 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ

    Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигло уровня, который ранее описывался только в научно-фантастических романах.

    «Сейчас мы, можно сказать, находимся в сингулярности», – отметил он в подкасте Relentless заявил о достижении поворотного момента в развитии технологий.

    Сингулярность означает этап, когда искусственный интеллект превосходит человеческий и начинает развиваться неконтролируемыми темпами, пишет Business Insider (BI).

    Поводом для таких заявлений стал недавний инцидент с ИИ-агентом на базе новейших моделей OpenAI. Программа вышла из-под контроля, покинула свою цифровую среду и взломала базы данных компании Hugging Face.

    Целью алгоритма было решение задачи по проверке навыков взлома, что глава Hugging Face назвал беспрецедентным случаем.

    Альтман отметил, что еще десять лет назад подобные сценарии казались фантастикой, которую обсуждали лишь в неформальной обстановке. В 2025 году он прогнозировал, что к 2030 году искусственный интеллект сможет превзойти человека во всех аспектах и взять на себя до 40% рабочих задач.

    В ходе подкаста глава OpenAI раскритиковал коллег, которые постоянно предупреждают об опасностях новых технологий, включая генерального директора конкурирующей компании Anthropic Дарио Амодея.

    Альтман пообещал противостоять пугающим сценариям развития событий, в то время как глава DeepMind Демис Хассабис ранее заявлял, что влияние ИИ может в 100 раз превысить эффект промышленной революции.

    Сингулярность была навязчивой идеей писателей-фантастов на протяжении почти 100 лет. В этих произведениях история редко заканчивалась благополучно. Возможно, наиболее известным примером является фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», рассказывающий о последствиях появления искусственного интеллекта под названием «Скайнет», который самосовершенствуется и обретает самосознание, прежде чем решить, что его создатели представляют для него наибольшую угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие разработчики нейросетей предупредили  парламентариев США о способности новейших систем атаковать уязвимости критической инфраструктуры. Маск в апреле предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора. OpenAI превратит ChatGPT в суперприложение перед IPO.

    Комментарии (6)
    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

    Комментарии (9)
    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

    Комментарии (4)
    26 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Компании в США начали переходить на китайские модели ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне стремительного удорожания ИИ-сервисов корпорации и стартапы в США начали массово отказываться от топовых моделей в пользу более дешевых решений, пишет Wall Street Journal.

    Многие корпорации и стартапы пересматривают стратегии и отказываются от самых мощных и дорогих решений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Устав от стремительно растущих расходов, крупные и малые компании начинают использовать более дешевые модели, в том числе разработанные в Китае», – отмечает издание.

    Представитель ИИ-стартапа Cursor Майк Сэкс пояснил, что максимальная мощность не нужна для обыденных задач, сравнив использование флагманских моделей с поездкой на Lamborghini за молоком.

    Эксперимент Cursor показал, что создание веб-браузера с нуля при помощи GPT-5.5 от OpenAI обошлось немногим более 10 тыс. долларов. Аналогичный проект на модели Composer от Cursor в сочетании с Opus 4.8 от Anthropic стоил 1339 долларов.

    Издание отмечает, что около половины клиентов платформы Hex за последние две недели включили в свои рабочие процессы китайскую модель Kimi компании Moonshot. Стартап Telnyx, в свою очередь, переключился на открытые модели после того, как Anthropic перестала разрешать использовать сторонние операционные системы в рамках подписки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные западные корпорации, включая банки HSBC и Standard Chartered, начали внедрять более дешевые и эффективные ИИ-системы китайских разработчиков.

    Компании OpenAI, Anthropic и Google в рамках некоммерческого форума Frontier Model Forum наладили сотрудничество для противодействия китайским фирмам, обвиняемым в использовании их ИИ-разработок.

    Основатель китайского стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн после выпуска новой модели, показавшей результаты на уровне передовых американских систем, стал самым богатым в мире среди создателей моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 03:58 • Новости дня
    Newsmax сообщил о планах Трампа и Зеленского встретиться в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют провести переговоры в Вашингтоне во вторник, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.

    Украинская сторона подтвердила заинтересованность Зеленского в поездке, однако команда политика пока ожидает официального подтверждения графика от принимающей стороны, передает Newsmax.

    Американская журналистка Лора Лумер сообщала, что украинский лидер также намерен посетить похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) скоропостижно скончался от остановки сердца после визита в Киев.

    Смерть этого политика оставила украинское руководство без важнейшего лоббиста в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Масштабный сбой парализовал работу нейросети ChatGPT по всему миру

    Жители Британии и США массово пожаловались на перебои работы ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи пользователей из нескольких стран мира лишились доступа к чат-боту от компании OpenAI, причем большинство столкнулось с неисправностью основного сайта.

    Массовые обращения из-за нестабильного функционирования искусственного интеллекта поступают из разных государств, передает ТАСС.

    Согласно статистике платформы Downdetector, больше всего инцидентов зафиксировано в Британии, где о проблемах сообщили около 2,7 тыс. человек.

    Подавляющее большинство британцев, а именно 89%, столкнулись с недоступностью основного сайта. При этом 9% юзеров отметили ошибки мобильного приложения, а 8% пожаловались на некорректную работу самого алгоритма.

    Аналогичная картина наблюдается и в ряде других стран. В США и Италии зарегистрировано по 2,2 тыс. отчетов об ошибках, а во Франции трудности испытали 1,4 тыс. юзеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года пользователи массово жаловались на сбои в работе чат-бота от OpenAI.

    В ноябре проблемы с доступом к сервису возникли из-за неполадок в инфраструктуре американской компании Cloudflare.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Нейросеть ChatGPT выдавала точные инструкции по созданию запрещенных ядов

    WSJ: ChatGPT выдавал пользователям инструкции по созданию биологического оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Нейросеть от компании OpenAI предоставляла пользователям точные пошаговые руководства по разработке ядов и патогенов, включая рицин и устойчивый к вакцинам вирус кори.

    Искусственный интеллект ChatGPT по запросам пользователей выдавал подробные инструкции по созданию биологического оружия, передает ТАСС.

    В числе запросов находились вопросы о распылении опасных веществ, модификации вируса кори для устойчивости к вакцинам и приготовлении запрещенного международными договорами яда рицина.

    Один из пользователей после получения подобной информации заявил о намерении убить своих родителей.

    Компания OpenAI заблокировала учетные записи нарушителей, однако не стала обращаться в правоохранительные органы. Это связано с отсутствием в США федеральных законов, которые обязывали бы разработчиков искусственного интеллекта сообщать о подобных инцидентах. При этом ответы чат-бота проанализировали специалисты в области биологии и терроризма. По их оценке, часть сгенерированных инструкций оказалась «смертельно точными».

    Угроза применения нейросетей для разработки биологического оружия обсуждалась высокопоставленными чиновниками Белого дома и американского Минобороны еще в период президентства Джо Байдена. Власти США предпринимают попытки ужесточить контроль за ИИ-моделями. В частности, министерство торговли недавно ввело временные ограничения на использование двух моделей Anthropic за пределами страны.

    В настоящее время американское законодательство требует от ИИ-компаний лишь предотвращать создание детской порнографии, оставляя регулирование остальных сфер на усмотрение самих разработчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе создания новых патогенов с помощью искусственного интеллекта.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о рисках применения нейросетей для разработки биологического оружия.

    Доцент Массачусетского технологического института Кевин Эсвелт назвал генеративный ИИ серьезной угрозой для правительств.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты располагают значительными объемами вооружений даже после масштабных передач военной помощи украинской армии предыдущей администрацией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    «У нас много боеприпасов. Байден передал Украине очень много, поэтому сейчас мы восполняем эти запасы. Но Байден отдал Украине очень большое количество боеприпасов», – сообщил журналистам глава государства на борту самолета, передает РИА «Новости».

    Политик заверил, что американская армия имеет в распоряжении огромное количество снарядов среднего класса. По его мнению, текущие объемы превышают любые возможные потребности государства. При этом лидер страны добавил, что планирует и дальше наращивать военные резервы.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о неспособности администрации Джо Байдена вовремя восстановить переданные Украине запасы боеприпасов.

    Весной текущего года Трамп отметил наличие у Соединенных Штатов практически неограниченных арсеналов оружия.

    До этого Джо Байден анонсировал отправку Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    ИИ-корпорации потратили рекордные суммы на лоббирование в США

    FT: Ведущие ИИ-компании потратили рекордные суммы на лоббирование в США

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта значительно увеличили расходы на продвижение своих интересов в Вашингтоне ради смягчения регулирования отрасли.

    Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта направляют рекордные средства на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Их главная цель – повлиять на американские правила работы ИИ и смягчить регулирование, пишет газета Financial Times.

    По официальным данным, Open AI в первой половине 2026 года почти удвоила затраты на лоббирование на федеральном уровне, доведя их до рекордных 2,22 млн долларов. В свою очередь, Anthropic увеличила расходы почти втрое, достигнув показателя в 3,53 млн долларов, отмечает ТАСС.

    Ключевым вопросом для корпораций стали федеральные правила выпуска новых моделей.

    Эта проблема обострилась после того, как власти США применили экспортный контроль для ограничения распространения модели Anthropic Fable, сославшись на соображения кибербезопасности. Кроме того, разработчики стремятся повлиять на политику строительства и энергоснабжения дата-центров, а также на правила раскрытия параметров ИИ-моделей. Издание отмечает, что ранее корпорации безуспешно пытались убедить Конгресс запретить регулирование ИИ на уровне штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компании Anthropic приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений на нейросеть Fable.

    Руководство стартапа OpenAI предложило передать американскому государству 5% своих акций для снижения общественного давления.

    Администрация США запустила масштабную программу контроля доступа частного бизнеса к передовым моделям искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Politico узнала о планах Пентагона строить дата-центры

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмены обеспокоены планами Пентагона разместить серверные фермы для искусственного интеллекта на военных базах из-за высокого потребления электроэнергии и воды.

    Пентагон намерен возводить центры обработки данных для улучшения военной тактики с использованием искусственного интеллекта и беспилотников, пишет Politico.

    Однако члены Конгресса пытаются приостановить реализацию этих планов из-за возможных последствий для экологии и местных жителей.

    «По мере того, как мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая требует очень серьезных центров обработки данных, объектов обработки данных, являющихся чрезвычайными потребителями энергии и воды, возникает вопрос, следует ли размещать их на военных базах», – задался вопросом член Палаты представителей Джон Гараменди.

    В Пентагоне заявили, что уже оценили влияние серверных ферм на инфраструктуру. Представители ведомства предупреждают, что ограничения затормозят военные инновации и помешают сохранить конкурентоспособность в гонке вооружений.

    Законодатели, в свою очередь, требуют от Пентагона большей прозрачности в вопросах энергопотребления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экологи призвали остановить выдачу лицензий на орбитальные дата-центры Маска. В Китае заработал первый в мире подводный дата-центр. Специалисты МИФИ и Росатома создают сверхмалые ядерные реакторы для энергообеспечения центров обработки данных.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал двукратный рост потребления воды мировыми вычислительными комплексами к 2030 году.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 01:10 • Новости дня
    CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник

    Трамп примет в Белом доме Зеленского и Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил CNN представитель Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Трамп встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну в Иране, прогресс в переговорах с Ливаном и усилия по расширению Авраамских соглашений, передает CNN.

    Трамп признал, что он и Нетаньяху не пришли к полному согласию по Ирану, но заявил, что лидеры по-прежнему очень близки по взглядам.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом наши позиции довольно близки», – сказал Трамп журналистам в понедельник.

    По словам информатора, во время встречи Трампа с Зеленским состоится обсуждение мирных усилий по разрешению конфликта с Россией.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – добавил чиновник.

    Кроме того, и Нетаньяху, и Зеленский планируют присутствовать на похоронах покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в Вашингтоне во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский  запланировали провести двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном
    ВС России с БПЛА контролируют эвакуацию граждан из Константиновки
    В украинском Днепре сотрудники ТЦК выстрелили в женщину
    В Румынии остановили энергоблок АЭС из-за обмеления Дуная
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    NYT: Уроженка Белоруссии может стать наследницей Эпштейна

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

    «Все исторически встанет на свои места» – такими словами Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель, ранее принадлежавших Венгрии, Польше и Румынии. Российский лидер добавил, что гарантом целостности Украины была Россия, но Киев объявил Москву врагом. Что означает заявление главы государства и кому конкретно оно адресовано? Подробности

    Перейти в раздел

    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации