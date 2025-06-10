Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».6 комментариев
Роспотребнадзор: ИИ несет угрозу биологической безопасности
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности нейросетей для биологической безопасности.
Развитие технологий искусственного интеллекта оказывает существенное влияние на биологическую безопасность в мире, передает ТАСС. Нейросети могут помочь в создании опасного биологического оружия. Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на V международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
«Угрозу биологической безопасности несет также развитие искусственного интеллекта», – сказала она. Глава Роспотребнадзора привела примеры, как американская компания OpenAI и другие разработчики сняли запрет на использование чат-бота GPT в военных целях.
Попова рассказала, что в прошлом году группа биохимиков в США протестировала чат-бот GPT. Программа предложила исследователям способы использования патогенов, чтобы нанести максимальный ущерб. В Массачусетском технологическом институте провели эксперимент, чтобы определить, как искусственный интеллект может помочь создать биологическое оружие.
Программа предложила четыре патогена, вызывающих пандемию, и объяснила, как их можно создать. Были приведены и меры по устранению возможных ошибок. Попова добавила, что такие ситуации являются поводом для пересмотра подходов к биологической безопасности и изменений в векторе ее развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что искусственный интеллект может полностью изменить структуру человеческой цивилизации.
Руководитель продукта ChatGPT Ник Терли утверждал, что искусственный интеллект способен только расширять человеческие возможности, но не может заменить живое общение.
Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность регулирования развития искусственного интеллекта.