Глава ChatGPT заявил о невозможности полной замены человека ИИ

Tекст: Мария Иванова

Использование искусственного интеллекта не сможет полностью заменить общение с живыми людьми, заявил Ник Терли, руководитель продукта ChatGPT от OpenAI, передает ТАСС.

«ИИ должен не заменять людей, а дополнять их возможности. Я не ищу у искусственного интеллекта дружбы и отношений. Наоборот, ChatGPT делает меня работоспособнее и дает больше времени, которое я потом могу провести с друзьями», – отметил Терли в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Он добавил, что у людей действительно складываются более тесные связи с искусственным интеллектом, однако призвал не использовать ИИ в качестве психотерапевта, оставив эту функцию профессионалам.

Терли поделился личным опытом, отметив, что иногда обсуждает с ChatGPT организацию рабочего дня, чтобы структурировать мысли, но считает, что подобные разговоры с ИИ – не замена человеческому общению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях для ограничения их функционала.

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект вскоре превзойдет человеческие возможности, выразив надежду на его доброжелательность.

Между тем ДУМ РФ проводило эксперименты с ИИ-текстами проповедей, но муфтий Равиль Гайнутдин отметил, что такие тексты не способны передать душу религиозного лидера.