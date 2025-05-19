Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Глава ChatGPT заявил о невозможности полной замены человека ИИ
По мнению руководителя продукта ChatGPT Ник Терли, искусственный интеллект способен лишь расширять человеческие возможности, но не может заменить общение с настоящими людьми.
Использование искусственного интеллекта не сможет полностью заменить общение с живыми людьми, заявил Ник Терли, руководитель продукта ChatGPT от OpenAI, передает ТАСС.
«ИИ должен не заменять людей, а дополнять их возможности. Я не ищу у искусственного интеллекта дружбы и отношений. Наоборот, ChatGPT делает меня работоспособнее и дает больше времени, которое я потом могу провести с друзьями», – отметил Терли в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Он добавил, что у людей действительно складываются более тесные связи с искусственным интеллектом, однако призвал не использовать ИИ в качестве психотерапевта, оставив эту функцию профессионалам.
Терли поделился личным опытом, отметив, что иногда обсуждает с ChatGPT организацию рабочего дня, чтобы структурировать мысли, но считает, что подобные разговоры с ИИ – не замена человеческому общению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях для ограничения их функционала.
Илон Маск заявил, что искусственный интеллект вскоре превзойдет человеческие возможности, выразив надежду на его доброжелательность.
Между тем ДУМ РФ проводило эксперименты с ИИ-текстами проповедей, но муфтий Равиль Гайнутдин отметил, что такие тексты не способны передать душу религиозного лидера.