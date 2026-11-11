  • Новость часаУмер посол России в США Дарчиев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    51 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 19:35 • Новости дня

    Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

    China Daily: Китай запустил научный спутник Pathfinder с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно доставила на заданную орбиту новейший аппарат Pathfinder, предназначенный для астрономических наблюдений.

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.

    Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.

    Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».

    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

    NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    @ Muhammed Ali Yigit/Anadolu Agency/REUTERS

    NASA объявило конкурс AMPERE Challenge с общим призовым фондом 500 тыс. долларов для американских компаний, разрабатывающих электрические двигатели для космических аппаратов. Участникам предстоит создать и продемонстрировать прототипы двигателей на эффекте Холла.

    Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

    Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

    Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

    Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

    Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и начнет работу по ее созданию, заявил глава компании Алексей Лихачев.

    «У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

    В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.

    Комментарии (7)
    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Генсек ОДКБ: Вопрос исключения Армении из организации не поднимался на саммите
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье

    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

      51 комментарий
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации