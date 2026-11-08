Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
НАСА: Студенты из США спроектируют лунную базу за 1 млн долларов
Глава НАСА Джаред Айзекман объявил о запуске конкурса с призовым фондом 1 млн долларов, в рамках которого американские студенты разработают проекты для будущей базы на Луне.
Американское космическое ведомство предложило учащимся старших классов и вузов США внести свой вклад в создание лунной базы на Южном полюсе спутника Земли, сообщается на сайте НАСА.
«Мы ищем студентов, готовых мыслить творчески, работать в команде и решать реальные проблемы, связанные с будущим НАСА на Луне», – заявил Айзекман.
Постоянное присутствие человека на Луне проложит путь для будущих пилотируемых миссий на Марс, отметили в агентстве. Участникам конкурса предстоит разработать инновационные решения в шести категориях: производство и хранение энергии, строительство, системы жизнеобеспечения, передвижение по поверхности, сети связи и безопасность астронавтов.
Регистрация на конкурс открыта до 25 января 2027 года. Проект позволит участникам развить навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли, и поможет продвинуть новые концепции лунных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА открыло прием заявок в новый отряд астронавтов для подготовки к полетам на Луну и Марс.
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