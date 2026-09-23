Tекст: Елизавета Шишкова

Помощь Советского Союза в первые годы независимости Мали создала надежную базу для двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости». «С первых лет независимости Советский Союз оказывал масштабную помощь молодой африканской республике… Эта помощь заложила прочную основу двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В министерстве добавили, что при поддержке СССР в стране возвели более ста инфраструктурных объектов и освоили около 9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Также в Мали трудились тысячи советских специалистов, включая инженеров, врачей и преподавателей.

В настоящее время отношения между двумя странами продолжают активно развиваться, поддерживается регулярный диалог на высшем уровне. С 2023 года президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта провели шесть телефонных переговоров, а летом 2025 года лидер африканской страны посетил Россию, подписав ряд важных документов.

Кроме того, Москва и Бамако имеют схожие взгляды на глобальные проблемы, выступая за многополярный мир и отвергая неоколониальные подходы. Мали поддерживает российские инициативы, включая позицию по украинскому кризису, а в августе 2024 года разорвала дипломатические отношения с Киевом из-за его поддержки террористов в Сахаро-Сахельском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Мали на Петербургском международном экономическом форуме выразила надежду на развитие стратегического сотрудничества по примеру СССР.

В августе президенты России и Мали договорились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе.

Позже Министерство иностранных дел РФ обвинило французские и украинские спецслужбы в организации атак террористов на территории африканской республики.