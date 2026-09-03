Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев
Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года
С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.
Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.
В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.
В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.
Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.