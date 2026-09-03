Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

Tекст: Валерия Городецкая

Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.