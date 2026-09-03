Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Медведев: Немецкие власти ведут себя как неонацисты
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил руководство Германии в забвении итогов Второй мировой войны и продолжении дела нацистских предшественников.
Политик, отвечая на вопросы телеканала RT в ходе поездки в Сибирский федеральный округ, выразил мнение, что Берлин ведет себя враждебно по отношению к Москве, передает ТАСС. «В отношении Германии происходят удивительные вещи. Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер и ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй мировой войны», – подчеркнул он.
По словам Медведева, немецкие власти фактически продолжают дело своих идеологических кумиров и ведут себя как неонацисты. Он призвал Берлин одуматься и перейти к более взвешенному курсу, отказавшись от прямой конфронтации.
Зампред Совбеза указал, что антироссийская политика уже наносит серьезный ущерб немецкой экономике из-за разрыва сотрудничества. При сохранении текущего курса последствия для европейского государства могут оказаться еще более печальными, предупредил он.
Накануне Дмитрий Медведев предложил нанести прямые удары по немецким заводам по производству военной техники.
Весной политик указал на игнорирование Берлином преступлений нацистов против граждан СССР.
Зампред Совбеза призвал не допустить повторения трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.