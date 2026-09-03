Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Медведев оценил пользу инвестиций в оборонные предприятия для СВО
Медведев: Инвестиции в оборонные предприятия приносят ощутимую пользу в ходе СВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул эффективность финансовых вложений в реконструкцию заводов оборонно-промышленного комплекса для успешного хода специальной военной операции.
Масштабные финансовые вливания в модернизацию отечественного оборонного сектора и создание новых вооружений приносят реальные результаты, подчеркнул Медведев, передает РИА «Новости».
Заместитель главы Совбеза опубликовал соответствующий комментарий на цифровой платформе Max. Политик обратил особое внимание на важность производства современных средств поражения.
«Совершенно очевидно, что те инвестиции, которые были сделаны в реконструкцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпуск новой техники, средств поражения, включая взрывчатые вещества, приносят вполне ощутимую пользу в ходе проведения специальной военной операции», – сказал Дмитрий Медведев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дмитрий Медведев сообщил об успешной замене иностранного программного обеспечения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Политик заявил о приближении финала специальной военной операции.
В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин отметил высокую эффективность российской военной техники на фронте.