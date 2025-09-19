Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Мишустин отметил эффективность продукции ОПК России в зоне СВО
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте отечественного ОПК и эффективности российской военной техники в ходе спецоперации.
Мишустин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника, передает ТАСС.
По его словам, предприятия ОПК реализуют масштабные проекты, разрабатывают уникальные решения и используют современное оборудование. Мишустин подчеркнул, что выпуск востребованных образцов военной и специальной техники постоянно увеличивается.
«Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции», – заявил глава правительства в официальном поздравлении. Он также отметил, что многие оборонные технологии находят применение в гражданских сферах.
Профессиональный праздник оружейников в России отмечается 19 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Ростех впервые показала антидроновый комплекс «Радон-О». Ростех также начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Компания Ростех создала систему «Серп» для защиты от дронов.