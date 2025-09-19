Мишустин отметил эффективность продукции ОПК России в зоне СВО

Минюст Украины сообщил о службе 10 тыс. осужденных в ВСУ

В рядах ВСУ служили более 10 тыс заключенных по данным Минюста Украины

Tекст: Денис Тельманов

Более 10 тыс. осужденных были освобождены условно-досрочно по статье 811 УК Украины и направлены в подразделения Национальной гвардии для доставки в центры комплектования, сообщает издание NV со ссылкой на официальный ответ Минюста Украины, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили: «По состоянию на 01.09.2025 освобождены условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и переданы подразделениям Национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки более 10 100 человек».

В июле Государственная уголовно-исполнительная служба Украины информировала о том, что в рядах ВСУ находились около 9,5 тыс. осужденных, большинство из которых были отправлены на передовую. В мае численность осужденных в подразделениях ВСУ превышала 8,3 тыс. человек, за четыре месяца этот показатель вырос почти на 2 тыс. человек.

Ранее украинские власти отмечали, что заключить контракт на службу в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение могут 20–30% осужденных, находящихся в украинских тюрьмах. Закон, разрешающий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Эта мера не распространяется на осужденных за терроризм, преступления против национальной безопасности, убийство двух и более человек, особо тяжкие коррупционные преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских силовых структурах заявили о начале публичной подготовки населения к возможной мобилизации женщин в условиях сокращения численности личного состава ВСУ. Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко подчеркивал невозможность сформировать даже один эшелон обороны из-за острой нехватки военных.

