    Путин допустил новые договоренности с США после переговоров по Украине
    Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России
    Tefal подала иск к дизайнеру Лебедеву
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов
    Власти Украины допустили начало боевых действий в Одессе
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 17:00 • Общество

    Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки

    Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США продолжают модернизацию системы ПРО – западные СМИ сообщают, что амбициозный проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов. По оценкам экспертов, столь масштабное усиление американской системы обороны потребует от России пересмотра подходов к ядерному сдерживанию Вашингтона.

    В США презентовали детали новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Как сообщает Reuters, она будет включать в себя четыре эшелона защиты: один спутниковый и три наземных эшелона с 11 батареями малой дальности. Планируется, что комплексы разместят не только в континентальной части страны, но и на Аляске, а также на Гавайях.

    Издание отмечает, что создаваемая система будет отличаться технической сложностью. Общая стоимость проекта оценивается в 175 млрд долларов. При этом на сегодняшний день Конгресс выделил на его реализацию лишь 25 миллиардов. Еще 45,3 млрд долларов заложено в президентском бюджетном запросе. Завершение работ над «Золотым куполом» ожидается к 2028 году.

    Как сообщает Reuters, для инициативы будет выделено «большое ракетное поле», находящееся на территории Среднего Запада. Здесь разместят перехватчики нового поколения (Next Generation Interceptors, NGI), за производство которых будет отвечать Lockheed Martin. Они станут частью «верхнего эшелона купола» наряду с системами ПРО большой дальности.

    На презентационных слайдах, попавших в редакцию издания, отсутствует упоминание компании SpaceX Илона Маска, которая ранее участвовала в тендере на заключение контрактов в рамках реализации проекта «Золотой купол». В список потенциальных исполнителей также не попали производитель ПО Palantir и оборонное предприятие Anduril.

    Напомним, данная инициатива в целом направлена на создание многоуровневой системы ПРО для защиты материковой части Америки. Впервые эта идея была высказана Дональдом Трампом еще в период его первого президентского срока, однако тогда проект не приобрел практической реализации.

    Между тем российские эксперты называют «Золотой купол» своеобразной реинкарнацией стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен Рональда Рейгана. Тогда проект тесной интеграции спутниковых систем с комплексами ПРО не удалось реализовать по причине нехватки необходимых технологий. Тем не менее работы на этом направлении в Штатах никогда не прекращались, и сегодня некогда «неподъемный» проект вполне может быть реализован.

    Однако непробиваемым подобный «купол» не будет. В частности, арсенал России в случае необходимости включает в себя большое количество «ложных целей», помехопостановщиков и средств физического противодействия элементам ПРО. Таким образом, Москва способна проделать брешь даже в самой мощной американской системе обороны.

    «Система глобального ядерного сдерживания любой страны состоит из двух компонентов – ударных и защитных мощностей. Они работают в тесной связке друг с другом, и общая эффективность всей структуры достигается за счет высокого качества обоих уровней», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Соответственно, если одна из сторон возможного противостояния достигает большого числа ударных боеприпасов и ракет-перехватчиков, то для другой стороны становится актуальным осуществление стратагемы "первого залпа", обеспечивающего преимущество и высокую вероятность выживания для атакующего», – поясняет он.

    «Этот феномен получил название "Дилемма безопасности": то есть действия государства по укреплению своей защиты при определенных обстоятельствах расцениваются его визави как потенциальная опасность.

    Вокруг этого феномена крутились многие соглашения периода холодной войны. Оригинальный договор о противоракетной обороне ограничивал количество перехватчиков. Согласно его положениям, защитить можно было либо территорию столицы, либо место базирования ударных мощностей», – говорит собеседник.

    «Россия пошла по первому пути. США также планировали действовать в схожем ключе. И это теоретически могло бы работать, поскольку атака противника несла бы колоссальные последствия для обороняющейся стороны в силу нехватки защитных мощностей. Однако затем Штаты приняли решение перебазировать их ракеты на подводные лодки», – уточняет эксперт.

    «Вашингтон в целом всегда пытался обойти договор о ПРО. Рейган как раз и запустил проект "Звездных войн", ссылаясь на то, что в изначальном документе о сдерживании в космосе положений не было. Тогда данное начинание американского президента привело к новому витку гонки вооружений. Действия Трампа рискуют запустить схожий процесс», – акцентирует он.

    «Фактически глава Белого дома пытается начать масштабное и неподъемное для обеих сторон наращивание компонентов системы сдерживания.

    Угроза для России очевидна: если защитные комплексы Штатов становятся до невероятного сильными, это минимизирует ущерб, который США могут получить в ходе ответного удара Москвы. Соответственно, тактика "первого удара" может стать выгодной для Вашингтона», – уточняет собеседник.

    «Разумеется, развертывание "Купола" потребует от России равнозначных ответных действий. В первую очередь мы можем полностью заменить уже существующие ударные блоки путем распространения гиперзвуковой системы "Авангард". Кроме того, уже в следующем году истекает срок договора СНВ-3», – напоминает эксперт.

    «Между тем именно этот документ долгое время сдерживал нас от количественного наращивания вооружений. Принимая во внимание изменившиеся в США реалии, мы можем принять решение об отказе от его продления. Таким образом дилемма будет решена за счет массовости возможной атаки», – добавляет он.

    «Кроме того, опыт участия в СВО позволил получить ВС РФ большой массив данных о принципах работы нашей противоракетной обороны, а также о ее недостатках. Поэтому мы также можем значительным образом расширить зону защищенных территорий, например, до масштаба всей европейской части России», – считает собеседник.

    «Примечательно, что о "Золотом куполе" в информационном поле практически не было никаких новостей с апреля.

    И вдруг неожиданно первые подробности о его модели функционирования появляются за несколько дней до встречи Путина и Трампа. Допускаю, что таким образом публике анонсируют одну из тем беседы двух лидеров», – предполагает эксперт.

    «При этом Трамп сейчас действует в духе Рейгана: осуществляет давление с помощью абстрактной угрозы. Тем не менее варианты реагирования, перечисленные мной, в разы дешевле, чем создание "Золотого купола". Поэтому, на мой взгляд, Москве в диалоге с Вашингтоном удастся добиться оптимального варианта сдерживания», – считает Анпилогов.

    Также важно учитывать, что данная инициатива стала основной в рамках коммуникации Трампа с собственным электоратом, возражает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Люди, поддерживающие действующую администрацию, разделяют ее помпезную риторику о необходимости максимальной защиты», – поясняет он.

    «То есть в некоторой степени речь идет о флагманском проекте,

    отказываться от которого на текущем этапе Трамп явно не готов. Однако его громкий анонс может послужить отправной точкой для начала обсуждений между Россией и США вопросов формирования приемлемых правил взаимного сдерживания», – добавляет эксперт.

    «Не исключаю, что Путин и Трамп могут договориться о создании нескольких рабочих групп, которые и будут трудиться над составлением таковых правил. Вполне возможно, что через определенный промежуток времени итоги данной дискуссии подарят нам переосмысление американского "Золотого купола" и возможных ответных шагов России», – заключил Козюлин.

    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    После атак ВСУ на Белгород и Ростов-на-Дону возбуждены дела о терактах
    Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    Пенсионерка отвезла мошенникам из Калининграда в Москву 17 млн рублей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

