Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки

Tекст: Евгений Поздняков

В США презентовали детали новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Как сообщает Reuters, она будет включать в себя четыре эшелона защиты: один спутниковый и три наземных эшелона с 11 батареями малой дальности. Планируется, что комплексы разместят не только в континентальной части страны, но и на Аляске, а также на Гавайях.

Издание отмечает, что создаваемая система будет отличаться технической сложностью. Общая стоимость проекта оценивается в 175 млрд долларов. При этом на сегодняшний день Конгресс выделил на его реализацию лишь 25 миллиардов. Еще 45,3 млрд долларов заложено в президентском бюджетном запросе. Завершение работ над «Золотым куполом» ожидается к 2028 году.

Как сообщает Reuters, для инициативы будет выделено «большое ракетное поле», находящееся на территории Среднего Запада. Здесь разместят перехватчики нового поколения (Next Generation Interceptors, NGI), за производство которых будет отвечать Lockheed Martin. Они станут частью «верхнего эшелона купола» наряду с системами ПРО большой дальности.

На презентационных слайдах, попавших в редакцию издания, отсутствует упоминание компании SpaceX Илона Маска, которая ранее участвовала в тендере на заключение контрактов в рамках реализации проекта «Золотой купол». В список потенциальных исполнителей также не попали производитель ПО Palantir и оборонное предприятие Anduril.

Напомним, данная инициатива в целом направлена на создание многоуровневой системы ПРО для защиты материковой части Америки. Впервые эта идея была высказана Дональдом Трампом еще в период его первого президентского срока, однако тогда проект не приобрел практической реализации.

Между тем российские эксперты называют «Золотой купол» своеобразной реинкарнацией стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен Рональда Рейгана. Тогда проект тесной интеграции спутниковых систем с комплексами ПРО не удалось реализовать по причине нехватки необходимых технологий. Тем не менее работы на этом направлении в Штатах никогда не прекращались, и сегодня некогда «неподъемный» проект вполне может быть реализован.

Однако непробиваемым подобный «купол» не будет. В частности, арсенал России в случае необходимости включает в себя большое количество «ложных целей», помехопостановщиков и средств физического противодействия элементам ПРО. Таким образом, Москва способна проделать брешь даже в самой мощной американской системе обороны.

«Система глобального ядерного сдерживания любой страны состоит из двух компонентов – ударных и защитных мощностей. Они работают в тесной связке друг с другом, и общая эффективность всей структуры достигается за счет высокого качества обоих уровней», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Соответственно, если одна из сторон возможного противостояния достигает большого числа ударных боеприпасов и ракет-перехватчиков, то для другой стороны становится актуальным осуществление стратагемы "первого залпа", обеспечивающего преимущество и высокую вероятность выживания для атакующего», – поясняет он.

«Этот феномен получил название "Дилемма безопасности": то есть действия государства по укреплению своей защиты при определенных обстоятельствах расцениваются его визави как потенциальная опасность.

Вокруг этого феномена крутились многие соглашения периода холодной войны. Оригинальный договор о противоракетной обороне ограничивал количество перехватчиков. Согласно его положениям, защитить можно было либо территорию столицы, либо место базирования ударных мощностей», – говорит собеседник.

«Россия пошла по первому пути. США также планировали действовать в схожем ключе. И это теоретически могло бы работать, поскольку атака противника несла бы колоссальные последствия для обороняющейся стороны в силу нехватки защитных мощностей. Однако затем Штаты приняли решение перебазировать их ракеты на подводные лодки», – уточняет эксперт.

«Вашингтон в целом всегда пытался обойти договор о ПРО. Рейган как раз и запустил проект "Звездных войн", ссылаясь на то, что в изначальном документе о сдерживании в космосе положений не было. Тогда данное начинание американского президента привело к новому витку гонки вооружений. Действия Трампа рискуют запустить схожий процесс», – акцентирует он.

«Фактически глава Белого дома пытается начать масштабное и неподъемное для обеих сторон наращивание компонентов системы сдерживания.

Угроза для России очевидна: если защитные комплексы Штатов становятся до невероятного сильными, это минимизирует ущерб, который США могут получить в ходе ответного удара Москвы. Соответственно, тактика "первого удара" может стать выгодной для Вашингтона», – уточняет собеседник.

«Разумеется, развертывание "Купола" потребует от России равнозначных ответных действий. В первую очередь мы можем полностью заменить уже существующие ударные блоки путем распространения гиперзвуковой системы "Авангард". Кроме того, уже в следующем году истекает срок договора СНВ-3», – напоминает эксперт.

«Между тем именно этот документ долгое время сдерживал нас от количественного наращивания вооружений. Принимая во внимание изменившиеся в США реалии, мы можем принять решение об отказе от его продления. Таким образом дилемма будет решена за счет массовости возможной атаки», – добавляет он.

«Кроме того, опыт участия в СВО позволил получить ВС РФ большой массив данных о принципах работы нашей противоракетной обороны, а также о ее недостатках. Поэтому мы также можем значительным образом расширить зону защищенных территорий, например, до масштаба всей европейской части России», – считает собеседник.

«Примечательно, что о "Золотом куполе" в информационном поле практически не было никаких новостей с апреля.

И вдруг неожиданно первые подробности о его модели функционирования появляются за несколько дней до встречи Путина и Трампа. Допускаю, что таким образом публике анонсируют одну из тем беседы двух лидеров», – предполагает эксперт.

«При этом Трамп сейчас действует в духе Рейгана: осуществляет давление с помощью абстрактной угрозы. Тем не менее варианты реагирования, перечисленные мной, в разы дешевле, чем создание "Золотого купола". Поэтому, на мой взгляд, Москве в диалоге с Вашингтоном удастся добиться оптимального варианта сдерживания», – считает Анпилогов.

Также важно учитывать, что данная инициатива стала основной в рамках коммуникации Трампа с собственным электоратом, возражает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Люди, поддерживающие действующую администрацию, разделяют ее помпезную риторику о необходимости максимальной защиты», – поясняет он.

«То есть в некоторой степени речь идет о флагманском проекте,

отказываться от которого на текущем этапе Трамп явно не готов. Однако его громкий анонс может послужить отправной точкой для начала обсуждений между Россией и США вопросов формирования приемлемых правил взаимного сдерживания», – добавляет эксперт.

«Не исключаю, что Путин и Трамп могут договориться о создании нескольких рабочих групп, которые и будут трудиться над составлением таковых правил. Вполне возможно, что через определенный промежуток времени итоги данной дискуссии подарят нам переосмысление американского "Золотого купола" и возможных ответных шагов России», – заключил Козюлин.