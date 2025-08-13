  • Новость часаОбломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    13 августа 2025, 06:19 • Новости дня

    Reuters сообщило о структуре будущей ПРО «Золотой купол» США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    12 августа 2025, 12:49 • Новости дня
    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания

    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания в августе

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» завершил глубокую модернизацию и готовится к началу заводских ходовых испытаний до конца лета.

    «Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта выходит на заводские ходовые испытания в августе, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев.

    Он заявил: «ТАРК "Адмирал Нахимов" после ремонта с глубокой модернизацией буквально сегодня выходит в море на заводские ходовые испытания».

    Крейсер находится на ремонте с 1999 года, однако реальные работы на судне начались только в 2013 году. Главной задачей модернизации стало значительное усиление боевого потенциала корабля, передает ТАСС.

    Согласно открытым данным, «Адмирал Нахимов» теперь оснащен десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами. Каждый из них рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» и предназначен для нанесения мощных ударов по морским и береговым целям.

    Напомним, в начале года на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

    Крейсер после модернизации получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый облик российского ВМФ формируется с учетом таких модернизированных кораблей.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Истребители Британии и США сели на японский эсминец в рамках учений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Военно-морские учения с участием США, Британии, Японии, Австралии, Испании и Норвегии завершились 12 августа в западной части Тихого океана, передает РИА «Новости».

    В последний день маневров истребители F-35B ВМС США и Великобритании осуществили посадку на японский эсминец «Кага». Японское командование заявило: «Британские и американские истребители F-35B только что провели посадку на эсминец «Кага». Японские силы самообороны тесно взаимодействовали со странами-единомышленницами, включая Великобританию, США, Австралию, Испанию и Норвегию, с целью повышения оперативной совместимости и укрепления сотрудничества на море в ходе данных маневров».

    В ходе учений были отработаны тактические задачи, включая маневры PHOTOEX, когда корабли и самолеты выстраиваются для совместного фото. Основная цель маневров заключалась в улучшении взаимодействия военно-морских сил стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский истребитель F-35B совершил экстренную посадку в аэропорту Японии. Япония разместила первые F-35B для использования на своих авианосцах. В Японии потерпел крушение истребитель F2.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 06:54 • Новости дня
    Группировка «Север» расширила зону контроля в Харьковской и Сумской областях

    Стало известно о продвижении войск «Север» и отражении контратак ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения «Север» за сутки заняли новые позиции, уничтожили технику и отразили атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

    Российские войска продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».


    В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на двести метров юго-западнее и заняли шесть зданий, несмотря на сопротивление ВСУ. Морпехи и десантники отразили шесть украинских контратак в районах Новоконстантиновки и Яблоновки, уничтожив более половины личного состава и бронетранспортеров противника.

    В районе Теткино атака штурмовых групп ВСУ была отбита, потери позиций не допущено. На некоторых участках фронта противник наращивает силы ПВО для противодействия российской авиации, при этом один из комплексов был уничтожен в районе Ворожбы.

    В лесу западнее Синельниково «Северяне» продвинулись на триста метров, заняв два опорных пункта после отражения контратаки ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские воины заняли три здания, продвинувшись на двести пятьдесят метров. На Липцовском участке изменений не зафиксировано, идет ротация украинских подразделений.

    На участке Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А «Солнцепек» сорвана контратака ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 160 человек, большая часть которых пришлась на Сумскую и Харьковскую области. Уничтожена различная техника, в том числе бронетранспортеры, минометы, гаубицы, беспилотники, станции спутниковой связи и склады. В украинских подразделениях отмечается нехватка транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация ВКС России наносила удары по районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Группировка российских войск «Север» в субботу пресекла попытку вооруженных сил Украины перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области.

    На участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» накрыла три позиции вооруженных сил Украины огнем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:14 • Новости дня
    FT: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года

    Financial Times: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К концу 2025 года предприятия стран Евросоюза смогут ежегодно выпускать около 2 млн боеприпасов, что почти в семь раз больше показателя 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

    По его словам, ежегодные производственные мощности Евросоюза по выпуску боеприпасов значительно вырастут, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Кубилюс заявил, что к концу 2025 года предприятия ЕС смогут производить около 2 млн боеприпасов в год. Кубилюс отметил: «Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличились с 300 тыс. (с 2022 года) до примерно 2 млн к концу этого года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, ссылаясь на поддержку местной промышленности. Между тем Израиль поставляет вооружение европейским странам для противодействия России.

    Ранее ЕС решил выделить Украине 900 млн евро из доходов от российских активов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Комплексы РЭБ «Омут» смогли создать купол от дронов радиусом 400 метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные комплексы «Омут» способны защищать военные подразделения от беспилотников, создавая невидимый купол радиопомех диаметром до 400 метров, сообщили в «Народном фронте», который обеспечивает поставки систем в войска.

    Российские системы радиоэлектронной борьбы «Омут» после обновления могут формировать купол защиты от БПЛА, передает ТАСС.

    Модернизированные комплексы получили новые антенны, которые повысили эффективность работы на 20%.

    Представитель компании Sky Bullet отметил: «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника». Диаметр защитного купола достигает 400 метров, показатель зависит от особенностей ландшафта. «Народный фронт» занимается поставками этих систем в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области российские военные подавили беспилотник при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим Вооруженных сил России передали две тыс. дронов «Гепард» с защитой от РЭБ. Средства радиоэлектронной борьбы России мешают артиллерии украинских войск в районе Белогоровки.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Бывший глава НАТО счел рост военных расходов болезненным для стран альянса

    Экс-глава НАТО Робертсон назвал рост военных расходов болезненным для стран альянса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон считает, что увеличение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП может обернуться серьезными трудностями для европейских членов альянса, включая Британию.

    По его словам, рост военных расходов до 5% ВВП станет болезненным для ряда европейских членов НАТО, передает ТАСС. Робертсон добавил, что политикам придется четко объяснить обществу суть реальных опасностей и рисков, чтобы оправдать подобные траты.

    Робертсон также отметил, что британцы сейчас «не знают», что у страны отсутствует комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны. Он добавил, что, по его мнению, если бы эта информация была широко известна, отношение граждан к военным расходам могло бы измениться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о планах перевооружить армию и увеличить военные расходы страны. Дональд Трамп решил использовать военный бюджет США для давления на Китай и Европу. В Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 07:48 • Новости дня
    За время СВО более 30 летчиков стали Героями России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе проведения спецоперации на Украине 31 военнослужащий летного состава ВВС России получил высшую государственную награду – звание Героя России, сообщило Минобороны.

    Удостоенные этого звания летчики проявили мужество и героизм во время проведения СВО, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    За последние два года для авиации начали возводить защитные сооружения на всех основных аэродромах, а также укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации, добавили в министерстве.

    Кроме того, была расширена номенклатура средств поражения, а современные образцы вооружения позволяют уничтожать цели на больших дальностях. В планах Минобороны – обеспечить всю аэродромную сеть подобными укрытиями.

    Среди приоритетных направлений развития ВВС названо повышение боевых возможностей самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34, Су-35С, а также стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95М(СМ) и Ту-22М3. Продолжается модернизация дальних и военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76МД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с десятилетием Воздушно-космических сил (ВВС входят в состав ВКС). Белоусов отметил вклад ВКС в отражение налетов беспилотников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Глава Rheinmetall спрогнозировал снижение стоимости танков

    Глава Rheinmetall Паппергер спрогнозировал снижение стоимости танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что стоимость танков, бронетехники и артиллерии в ближайшие годы будет снижаться.

    Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times заявил, что стоимость танков, бронетехники и артиллерийских систем будет снижаться в ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    По его словам, экономия будет достигаться за счет роста производства и широкого внедрения автоматизации, что выгодно как для компании, так и для заказчиков.

    Паппергер отметил, что стоимость боеприпасов уже начала снижаться после того, как Rheinmetall увеличил свои производственные мощности в десять раз за три года в ответ на резкий рост спроса. Он уточнил, что добиться аналогичной экономии в производстве танков и бронетехники сложнее, но компания все же ожидает «тысячи и тысячи» новых заказов на бронемашины Boxer, Puma и танк Leopard 2 в ближайшие 12 месяцев.

    По информации Financial Times, Rheinmetall ожидает новых заказов на сумму примерно 80 млрд евро до июня 2026 года. За предыдущий год портфель заказов компании составил 55 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и на Украине отсутствуют запасы оружия. Армин Паппергер отметил, что Украина продолжит вооружаться вне зависимости от возможного урегулирования конфликта. Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений «Запад-2025», которые состоятся с 12 по 16 сентября, военные двух стран сосредоточатся на отражении воздушных ударов и борьбе с диверсантами, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России в рамках учений «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника, передает ТАСС.

    «В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника», – заявил Ревенко .

    Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство маневрами осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Главная тема – проверка возможностей Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к учениям «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские и китайские корабли зашли на Камчатку для пополнения запасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд военных кораблей России и Китая осуществил заход в порт Петропавловска-Камчатского, чтобы пополнить запасы в рамках совместного патрулирования, сообщили в пресс-службе ТОФ.

    Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль снабжения «Цяньдаоху» прибыли в Авачинскую губу, передает ТАСС. Заход осуществлен в рамках выполнения задач по совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: «Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе. В ближайшее время корабли продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования».

    Основные задачи совместного патрулирования, по данным флота, заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране экономических объектов двух стран. Также экипажи традиционно отработают вопросы совместного маневрирования и взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась в акватории Японского моря.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 03:08 • Новости дня
    Пленный рассказал о продаже формы и снаряжения бойцам ВСУ

    Пленный Умбаров заявил о нехватке обмундирования для военных ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ сообщил, что перед отправкой на фронт солдаты получали только часть формы, остальное предлагали покупать самостоятельно.

    Украинским военным перед отправкой в зону боевых действий предоставляли лишь те вещи, что оставались на складах, передает ТАСС.

    Как рассказал пленный Рашид Умбаров, им сообщили, что оставшееся снаряжение, включая рюкзаки и разгрузочные жилеты, нужно будет приобретать за свой счет.

    «Нам даже вещи выдавали – то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет». Сказали – потом привезут часть в расположение и там выдадут. Никто ничего нам не давал – ни рюкзаков, ни вещей.Вообще одно вранье. Вот кому что хватило, тому то и выдали. Не было ни разгрузок, ни подсумков для гранат, ничего такого нам вообще не выдавали», – заявил Умбаров.

    Кроме того, по его словам, наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, обеспечиваются всем необходимым, получают лучшее питание и современное обмундирование, включая бронежилеты и каски. В то время как солдатам ВСУ выдавали только оставшуюся форму, вся необходимая экипировка отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заменили оружие НАТО автоматами Калашникова перед выходом на боевые позиции.

    Бывшие военнослужащие ВСУ служат в составе российской армии, объясняя этот шаг желанием защищать украинский народ и Конституцию.

    Около 40-45 бойцов одной роты ВСУ, включая командиров и водителей, покинули часть, что составляет почти треть всего подразделения.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Жительница Горловки погибла в результате атаки БПЛА ВСУ

    Мирная жительница Горловки погибла после атаки украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Горловки зафиксирована гибель женщины после атаки, осуществленной беспилотником Вооруженных сил Украины с применением взрывоопасного предмета.

    Как сообщает ТАСС, глава города Горловка Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины. По его словам, инцидент произошел в центре Горловки, где была совершена вооруженная агрессия со стороны украинских сил.

    «В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», – отметил Приходько.

    Ранее он информировал о ранении женщины в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. По словам Приходько, украинские дроны продолжают представлять угрозу для мирного населения региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, в результате чего четверо детей получили ранения. В этом же районе мужчина пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:43 • Новости дня
    Британскому наемнику продлили арест в Москве

    Лефортовский суд подлил арест британскому наемнику Хейдену

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для Хейдена, который был задержан российскими военными и этапирован в Москву.

    Суд продлил арест британскому наемнику Уильяму Хейдену, взятому в плен под Торецком, сообщает ТАСС. Хейден был этапирован в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз. Заседание проходило в закрытом режиме.

    Ранее Хейден служил в британской армии, а после разжалования работал в магазине электроники. В 2023 году он прибыл в Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По словам Хейдена, в иностранном легионе ВСУ воюют представители разных стран, но большинство составляют колумбийцы.

    В беседе с российскими СМИ Хейден отметил серьезные проблемы с вооружением у ВСУ и негативное отношение командиров к подчиненным. Он также заявил, что стал свидетелем военных преступлений иностранными наемниками, включая убийства мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки заявил, что на Украине остаются не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют там с 2014 года.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых состоят в 3-й штурмовой бригаде, а некоторые из них ранее проходили подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщил о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает издание The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Украина готовит провокацию перед встречей Путина и Трампа
    АдГ стала самой популярной партией Германии
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    Азербайджан проигнорировал заседание Совета МВД СНГ в Петербурге
    Россия бесплатно отправила в Киргизию более 1 тыс. тонн муки
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации