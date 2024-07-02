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На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу
Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада
Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.
Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.
По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.
Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».