Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Названа дата прибытия российских военных кораблей в Гавану
Отряд российских военных кораблей посетит Гавану
Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находится в порту Гаваны с официальным визитом.
В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», передает РИА «Новости».
Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам. Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.
В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.