Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

Политолог Шаповалов: Восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба

Tекст: Олег Исайченко

«Задача восстановления и развития новых регионов стала приоритетной для правительства нашей страны. Владимир Путин лично контролирует данный процесс и регулярно проводит встречи с представителями ведомств, тесно вовлеченных в эту масштабную стройку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что она уже стала делом общенационального масштаба», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Поддержку четырем новым субъектам оказывают все регионы нашей огромной страны. Исторический выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отозвался в сердцах наших граждан. Именно сейчас мы ощущаем максимальное сплочение общества», – отмечает он.

«В стороне не остался и бизнес. Государственные корпорации, представители малого и среднего предпринимательства – все они пытаются внести свою лепту в дело восстановления новых территорий. Отрадно, что в этом процессе им помогают и органы федеральной власти. Мы готовы идти к достижению поставленных целей развития, невзирая на имеющиеся сложности», – акцентирует собеседник.

«Тем не менее нельзя не сказать и о трудностях, сопровождающих эту, без преувеличения, стройку столетия. Субъекты, вошедшие в состав России в 2022 году, долгое время находились под контролем Украины. Годы под властью Киева сопровождались хроническим недофинансированием», – подчеркивает эксперт.

«При этом с 2014 года эти места подвергались варварским обстрелам. К сожалению, и сейчас офис Зеленского пытается наносить этим территориям максимальный ущерб, препятствуя развитию инфраструктуры и экономики в целом. Однако козни противника не могут остановить Россию», – добавляет он.

«Жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. День за днем местные города прирастают новым жилым фондом. Реализуются и амбициозные проекты, например, создание Азовского кольца. Донбасс и Новороссия сделали свой выбор, и мы не можем их подвести. Наши усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся здесь, могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», – заключил Шаповалов.

Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что приоритетной задачей в работе с данными регионами остаются вопросы безопасности, однако не менее важно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

Таким образом, к 2030 году поставлена цель, чтобы новые регионы достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Путин напомнил, что в 2023 году из всех источников на достижение данной задачи было выделено 1,26 трлн рублей. Он подчеркнул, что «солидные цифры» также запланированы до 2025 и 2030 годов.

По словам главы государства, с 2022 года были выполнены работы более чем на 19 тыс. различных объектах. Так, уже к настоящему моменту построено 62 многоквартирных дома, еще 2140 восстановлены. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. Развиваются сферы образования, здравоохранения и культуры.

«Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают наш Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», – подчеркнул Путин.