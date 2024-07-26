Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Банк России повысил ключевую ставку до 18%
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых, следует из данных регулятора.
В Банке России заявили, что ключевая ставка повышена на 200 базисных пунктов – до 18% годовых, указывается на сайте регулятора.
Ранее аналитики заявляли, что ожидают повышения ключевой ставки, однако есть расхождения в оценке величины повышения.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ЦБ должен повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%, на это указывают динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования.
Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в свою очередь отмечал, что ожидается повышение ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов и нейтральная риторика ЦБ.
По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), вероятность повышения ставки до 18% составляет 60%.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что ждет рубль после повышения ставки ЦБ.
Подробнее о том, что такое ключевая ставка и на что она влияет, читайте в справке газеты ВЗГЛЯД.