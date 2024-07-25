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    25 июля 2024, 18:15 • Справки

    Ключевая ставка: что это и почему она всех волнует

    Ключевая ставка: что это и почему она всех волнует
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Никитина

    В современном мире понимание основных экономических показателей становится все более важным. Одним из таких показателей является ключевая ставка, которая напрямую влияет на различные аспекты жизни – от стоимости кредитов и депозитов до курса валют и темпов экономического роста. Что такое ключевая ставка, как она работает и почему она важна и для рядовых граждан?

    Что такое ключевая ставка?

    Простыми словами – это важный экономический показатель, напрямую влияющий на жизнь каждого человека в стране. Если точнее, базовая ставка (второе название этого показателя) представляет собой процент, под который коммерческие банки, работающие с физическими лицами (населением) и юридическими лицами (предпринимателями), могут брать кредиты у Центрального банка России.

    Кто решает, какой будет ключевая ставка?

    Такие решения принимаются на совете директоров Банка России. Его заседания по данному вопросу проходят восемь раз в год. По итогам ЦБ объявляет, что либо повысил ставку, либо понизил ее, либо сохранил на прежнем уровне.

    Решение по итогам прошедшего заседания оглашается на официальном сайте ЦБ РФ.

    Регулированием этого показателя Банк России достигает следующих целей:

    – Снижение инфляции

    Если цены растут слишком быстро, ЦБ повышает ключевую ставку. Это делает кредиты для коммерческих банков дороже, что приводит к сокращению денежной массы в экономике. Спрос на товары и услуги падает, цены вслед за ним стабилизируются.

    – Влияние на экономический рост

    ЦБ может сделать кредиты более доступными, что приводит к росту инвестиций и деловой активности как населения, так и бизнеса.

    Зачем следить за ключевой ставкой?

    Чтобы знать, как будет развиваться бизнес, торговля, покупательная способность граждан. Кроме того, базовая ставка влияет на курс валюты. Ее уровень позволяет делать прогнозы о том, будет рубль расти или падать, а значит, покупатели валюты на основе этой информации могут принимать решения о том, покупать им, например, доллар и евро, или, наоборот, продавать.

    Что происходит, когда ЦБ повышает ключевую ставку?

    После этого коммерческие банки («Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» – все это коммерческие кредитные организации; всего в России, по статистике ЦБ РФ, насчитывается 388 коммерческих банков) берут у Банка России деньги под больший, чем раньше, процент. Следом дорожают банковские продукты (ипотека на жилье, автокредиты, кредит для бизнеса, потребительский кредит и так далее).

    Если ключевая ставка очень высока, высокими становятся и ставки по банковским предложениям, что приводит к уменьшению спроса на кредитование со стороны населения и бизнеса.

    С другой стороны, более привлекательными становятся предложения по долгосрочным вкладам. Накопления можно положить в банк под больший, чем раньше, процент, что в результате принесет более высокий пассивный доход.

    Итак, основные последствия повышения базовой ставки ЦБ:

    – сдерживание инфляции. Цены на товары и услуги уменьшаются или, по крайней мере, замедляется их рост;

    – удорожание кредитов. Спрос на товары и услуги ограничивается;

    – растут ставки по банковским депозитам. Рубль становится более привлекательным, в него вкладываются из-за высокой доходности;

    – рубль может укрепиться по отношению к иностранным валютам.

    Что происходит, когда ЦБ снижает ставку?

    Принимая такое решение, Банк России стимулирует экономический рост. Как это работает?

    – Кредиты для бизнеса и населения дешевеют

    Компании начинают инвестировать в производство, расширять бизнес, создавать новые рабочие места. Люди берут кредиты на покупку жилья, автомобилей. Они покупают больше товаров и получают больше услуг.

    – Как результат – рост экономики и производства

    Компании в ответ на растущий спрос со стороны населения наращивают объемы производства, появляется больше товаров и услуг.

    – Покупательная способность граждан увеличивается

    При меньшей ставке на кредит ежемесячный платеж становится более подъемным. У людей остается больше денег, которые они могут потратить при походе в магазин, на различные услуги – образование, туризм, ремонт, строительство.

    – Рост инфляции

    Дешевые кредиты и рост спроса приводят к тому, что цены растут. В экономике становится больше денег, а товаров и услуг – нет.

    – Рубль слабеет по отношению к иностранным валютам.

    Снижение ключевой ставки – это не всегда хорошо. Если экономика перегрета, это может привести к еще большему росту инфляции. ЦБ РФ снижает ставку, когда считает, что это необходимо для стимулирования экономики.

    Когда оформлять ипотеку или брать кредит?

    Эксперты обычно рекомендуют вовсе не оформлять кредиты, если можно обойтись без них. Тем не менее период снижения базовой ставки является хорошим моментом, чтобы приобрести жилье или заняться расширением бизнеса. Проценты по кредитам в этот момент минимальны.

    А при высокой ключевой ставке, напротив, предпочтительным считается накопление средств и получение пассивного дохода со вкладов и депозитов в банке под большой процент.

    Кроме того, не стоит брать кредит, если вы не уверены, что сможете его вернуть. В момент экономического подъема рядовым гражданам и бизнесменам кажется, что экономика будет только расти, и могут забывать о правильной оценке рисков. В итоге может сложиться ситуация, при которой кредиты набраны, а отдавать их нечем.

    На что еще влияет?

    Помимо основных эффектов, таких как влияние на инфляцию, курсы валют и ставки по кредитам и депозитам, ключевая ставка ЦБ РФ оказывает влияние на ряд других аспектов экономики.

    – Доходность облигаций

    Падает при снижении и растет при повышении ставки Банка России.

    – Используется при расчете некоторых налогов и штрафов

    Так, пени за задержку зарплаты составляет 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

    Кроме того, она влияет на размер пени за просрочку налоговых платежей, а также на налог на процентный доход по вкладам.

    – При некоторых других расчетах в том числе определяет максимальный размер неустойки за неисполнение кредитных обязательств.

    – Влияние на поведение людей и компаний

    Так, при высокой ставке и физическим, и юридическим лицам выгоднее сберегать средства. Снижается спрос на товары и услуги, особенно те, которые требуют заемных средств (ипотека, автокредиты).

    При низкой ставке снижается привлекательность сбережений. Растет спрос на товары и услуги, в том числе за счет кредитов.

    – Влияние на фондовый рынок

    Рост ставки может привести к снижению цен на акции. Снижение ставки, напротив, может стимулировать рост фондового рынка.

    Важно отметить: влияние ключевой ставки на различные сферы экономики может быть непрямым и отложенным во времени.

    Динамика в последние годы

    График ключевой ставки опубликован на сайте Центробанка РФ. Приведем данные за последние несколько лет.

    В конце июля 2020 года показатель вышел на исторически минимальный уровень в 4,25%, а новый цикл повышения стартовал в марте 2021 года.

    На рекордно высокий уровень в 20% годовых ставка вышла 28 февраля 2020 года. На этом уровне она продержалась более месяца, затем началось постепенное снижение до 7,5% годовых в сентябре.

    Банк России перешел к повышению ставки в июле 2023 года: она росла сначала до 8,5% в июле, затем до 12% в августе, достигла 13% в сентябре, а в октябре установилась на уровне в 15%.

    В декабре 2023 года Центробанк установил ключевую ставку в 16%.

    Ключевая ставка в 2024 году

    К настоящему моменту прошло четыре заседания совета директоров ЦБ: 16 февраля, 22 марта, 26 апреля, 7 июня. Каждый раз принималось решение о сохранении базовой ставки на уровне 16% годовых.

    Таким образом, ключевая ставка ЦБ на сегодня составляет 16,00%.

    В пятницу, 26 июля, состоится новое заседание совета директоров Банка России.

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