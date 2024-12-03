Участники «Цифрового прорыва» создали более 1000 решений в ИИ-сфере

В четвертом сезоне «Цифрового прорыва» участники разработали 1000 решений

В Москве прошла пресс-конференция по итогам четвертого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Министерством экономического развития России.

В этом сезоне приняли участие более 11 тыс. человек из 20 стран и 80 регионов России. Участники создали более 1000 решений по различным кейсам, предложенным 33 компаниями. Совокупный призовой фонд десяти хакатонов составил 40 млн рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что 60 жителей Донбасса и Новороссии, а также 113 участников из Крыма присоединились к соревнованиям. Во время международного хакатона состязались специалисты из Бразилии, Белоруссии, Германии, Эстонии, Киргизии, Казахстана и Польши. Генеральными партнерами выступили компании GeekBrains и «Газпром-Медиа Холдинг», а кейсодержателями некоторых хакатонов стали RUTUBE и Yappy.

Руководитель отдела разработки компании «Сила» Ждан Сухов подчеркнул, что проект «Цифровой прорыв» создает для бизнеса и государства потенциальные кадры. В этом сезоне компания впервые присоединилась к хакатонам и планирует внедрять созданные решения в следующем году. Также на пресс-конференции обсуждались уникальные проекты, такие как стартап «FeedBack Lab», возникший благодаря участию в хакатонах.

На встрече обсудили самые интересные кейсы от партнеров, решения команд, были освещены уникальные проекты, которые появились после проведения хакатонов. Например, студент Финансового университета при правительстве РФ Артем Коргинов запустил EdTech-стартап вместе со своей командой после участия в хакатоне в Москве. Команда Артема «Миска каши» заняла четвертое место в окружном хакатоне ЦФО в кейсе Geek Brains «Анализатор обратной связи студентов». Несмотря на то, что команда не заняла призовое место, разработчикам вручили спецприз от компании DIA Digital и Вячеслава Буслаева, эксперта по инновациям для бизнеса – постсопровождение проекта. Спустя пару месяцев уже появился стартап «FeedBack Lab» (ООО «Лаборатория отзывов) – это инновационный EdTech-сервис, созданный для упрощения сбора и анализа коммуникаций с клиентами для онлайн-школ, блогеров и экспертов, развивающих собственные образовательные проекты.