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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 16:38 • Фоторепортаж

    В Китае состоялось световое шоу дронов в честь Боаоского форума предпринимателей

    В рамках стартующего на этой неделе в Китае Боаоского форума предпринимателей состоялось шоу синхронизированных дронов, которые устраивают воздушное световое представление. Оснащенные управляемыми светодиодами беспилотники выстраиваются в эффектные фигуры на фоне ночного неба (фото: )

    С момента своего создания в 2016 году Боаоский форум предпринимателей проводился восемь раз. В этом году форум продлится до среды (фото: )

    В световом шоу дронов чаще всего используются квадрокоптеры, которые летают скоординированно по запрограммированному маршруту (фото: )

    В шоу могут быть задействованы сотни беспилотников, поэтому организаторам мероприятия нужно заранее согласовать свои действия с властями (фото: )

    Дроны управляются по радиосигналу с наземного пульта (фото: )

    Героем одной из картин шоу был выбран персонаж китайского романа XVI века «Путешествие на Запад» – царь обезьян Сунь Укун. В данном случае использован образ из ролевой компьютерной игры Black Myth: Wu Kong (фото: )

    Изображения, формы и фигуры, созданные во время шоу дронов на открытом воздухе, огромны, их размер может достигать нескольких сотен метров (фото: )

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    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

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    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Каким будет финал «Холодной войны 2.0»

    35 лет исполнилось заявлению лидеров Советского Союза и США о том, что холодная война между двумя сверхдержавами закончилась. Однако Москва и Вашингтон по-разному понимали причины окончания взаимного противостояния – и то, как теперь необходимо строить международные отношения. Возникшая в итоге «Холодная война 2.0» должна быть закончена, с одной стороны, и так же – и совершенно иначе. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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