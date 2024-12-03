В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Китае состоялось световое шоу дронов в честь Боаоского форума предпринимателей
В рамках стартующего на этой неделе в Китае Боаоского форума предпринимателей состоялось шоу синхронизированных дронов, которые устраивают воздушное световое представление. Оснащенные управляемыми светодиодами беспилотники выстраиваются в эффектные фигуры на фоне ночного неба (фото: )
С момента своего создания в 2016 году Боаоский форум предпринимателей проводился восемь раз. В этом году форум продлится до среды (фото: )
В световом шоу дронов чаще всего используются квадрокоптеры, которые летают скоординированно по запрограммированному маршруту (фото: )
В шоу могут быть задействованы сотни беспилотников, поэтому организаторам мероприятия нужно заранее согласовать свои действия с властями (фото: )
Дроны управляются по радиосигналу с наземного пульта (фото: )
Героем одной из картин шоу был выбран персонаж китайского романа XVI века «Путешествие на Запад» – царь обезьян Сунь Укун. В данном случае использован образ из ролевой компьютерной игры Black Myth: Wu Kong (фото: )
Изображения, формы и фигуры, созданные во время шоу дронов на открытом воздухе, огромны, их размер может достигать нескольких сотен метров (фото: )