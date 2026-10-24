Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.6 комментариев
Финский политик назвал планы Дании закупить дальнобойные ракеты провокацией
Финский политик Мема назвал решение Дании купить дальнобойные ракеты провокацией
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал планы Дании закупить дальнобойные ракеты, способные долететь до России, назвав этот шаг ненужным и провокационным.
«Россия не имеет никакого намерения нападать на Европу, как сказал президент Путин, ни сейчас, ни в 2029, ни в 2050 году. Фактически это подготовка к европейскому перевооружению, НАТО будет преобразовано в европейскую армию… Я бы сказал, что этот шаг Дании является ненужным, провокационным и опасным», – заявил Мема РИА «Новости».
Мема добавил, что Европа продолжает выигрывать время для Украины для перевооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Дании решило закупить ракеты большой дальности у двух поставщиков.
В тот же день Армандо Мема заявил о превращении Европейского союза в союз войны.
Ранее политик осудил попытки европейских стран выставить Москву врагом для оправдания собственной милитаризации.