Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО
Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».
Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.
Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.
В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.
В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.