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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня

    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    13 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море

    Генсек НАТО Рютте допустил усиление мер сдерживания альянса в Черном море

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности усиления мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса в Черном море после инцидентов с торговыми судами у побережья Болгарии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил последние инциденты в Черном море с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».

    «Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», – заявил Рютте.

    Ранее болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два торговых судна у черноморского побережья страны, в результате которой одно из них затонуло. Радев подчеркнул отсутствие доказательств, позволяющих установить виновных в произошедшем.

    В последнее время участились атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру и мирные суда. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    До того атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

    Также при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    12 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над докладом Североатлантического альянса о готовности отразить российское нападение, которого в блоке не ожидают.

    Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    14 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Софии подписать совместное письмо к руководству НАТО о создании общего военного командования в Черном море.

    Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».

    «После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.

    По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.

    В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    12 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море

    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак дронов на торговые суда

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников по двум торговым судам в Черном море.

    Правительство Болгарии обратилось к союзникам за помощью, так как национальным ведомствам до сих пор не удалось обнаружить обломки аппаратов для установления их происхождения, передает РИА «Новости».

    «В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», – говорится в коммюнике кабмина.

    В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Зерновоз Able под флагом Палау загорелся, с него эвакуировали 18 моряков, двое получили тяжелые ранения. Второе судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, его экипаж пропал без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник власти Болгарии отказались задействовать статьи НАТО из-за атаки на корабли.

    Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.

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    12 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России

    Главком НАТО в Европе Гринкевич представил план на случай конфликта с Россией

    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию отражения потенциального нападения России, признав при этом, что альянс не считает конфликт неизбежным.

    Суть так называемой «теории победы» НАТО заключается в том, чтобы отразить возможное нападение, а затем нанести удар по участвующим в нем силам, сказал генерал, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», – заявил Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

    Генерал дистанцировался от выражения «стратегическое поражение», отметив, что альянс не стремится нанести его противнику, а хочет лишь пресечь любую атаку на корню и лишить его возможности захватить территорию. Он добавил, что НАТО уже сегодня готово вести боевые действия и продолжит «репетировать каждый день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи Североатлантического альянса.

    Он также обещал представить план противостояния России.

    В субботу в альянсе назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    13 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией НАТО на Балтике

    Захарова: Задержание судов Швецией стало частью стратегии НАТО на Балтике

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Швецией судов является частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению свободного судоходства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение шведскими властями танкера Sea Owl 1, назвав регулярные задержания кораблей частью курса Евросоюза и НАТО на ограничение навигации в Балтийском море, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

    «Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию.

    В понедельник Швеция отпустила задержанный в марте танкер с россиянином на борту.

    В мае МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.

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    12 октября 2026, 22:06 • Новости дня
    Латвия составила «кровавый список» для сокращения расходов из-за дефицита

    Правительство Латвии решило урезать расходы бюджета из-за дефицита

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Латвии Марис Кучинскис сообщил о подготовке так называемого «кровавого списка» бюджетных расходов, которые планируется сократить из-за крупного дефицита.

    Дефицит бюджета республики на 2026 год составляет 3,3% ВВП, при этом доходы запланированы на уровне 16,1 млрд евро, а расходы достигнут 17,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «В процессе подготовки бюджета формируется так называемый «кровавый список», в котором перечислены различные задачи и меры жесткой экономии, подлежащие реализации», – пояснил Кучинскис. Он добавил, что государственные траты придется урезать на несколько сотен миллионов евро.

    С необходимостью экономии согласился президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. По его словам, правительству предстоит отказаться от необеспеченных обещаний и найти внутренние резервы, поскольку текущий уровень долга страны не позволяет наращивать заимствования.

    Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отметила, что сокращение финансирования негативно отразится на пациентах и медиках. Она подчеркнула, что власти республики отказались признать здравоохранение приоритетным направлением наравне с обороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия решила закупить противопехотные мины на 8,5 млн евро.

    В прошлом году Латвия начала сокращать поддержку и льготы для украинских беженцев.

    Застой в латвийской экономике объяснили антироссийскими санкциями.

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    14 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа

    Самолет-разведчик НАТО курсировал у Калининградской области почти 4,5 часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился в районе Калининградской области на протяжении почти четырех с половиной часов.

    Зарегистрированный в США разведывательный самолет НАТО находился вблизи Калининградской области почти четыре с половиной часа, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II прилетел в район Калининградской области с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего на протяжении почти 4,5 часа курсировал вокруг российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря», – рассказал собеседник агентства.

    Источник уточнил, что на этой неделе появление борта около российского эксклава зафиксировано впервые. До этого самолет пролетал над центральными частями балтийских республик и выполнял семичасовое патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

    Отмечается, что при выполнении черноморского рейса борт не пересекал границ прибрежных государств, заходя лишь в воздушное пространство Румынии для взлета и посадки. Кроме того, полеты Bombardier Artemis II проходят на высоте около 10,5 км вне установленных для гражданских судов маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье военный самолет ФРГ был замечен возле границы с Калининградской областью.

    В пятницу британский самолет-разведчик вернулся на базу после патрулирования у российских границ.

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    14 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Минобороны Бельгии признало утечку данных о базах НАТО через фитнес-приложение

    Belga: В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через Strava

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Бельгии нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО, заявил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен.

    «Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают», – сказал Франкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Министр уточнил, что приложение использовалось на личных смартфонах. По его словам, к нарушителям уже применены меры, однако удалить оказавшиеся в открытом доступе данные сложно. Власти намерены ужесточить проверки.

    Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что с 2014 года около 4 тыс. бельгийских военных фиксировали свои тренировки в Strava на территориях секретных объектов, в том числе в штаб-квартире НАТО, командном центре SHAPE, на двух авиабазах и военно-морской базе Зебрюгге. Через приложение также можно было узнать имена сотен военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти России пообещали пресекать утечки информации о ходе спецоперации на Украине. В июле СМИ сообщили, что американских военных на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов.

    Ранее США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР.

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    14 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода

    NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей

    Tекст: Мария Иванова

    В объединенном центре управления воздушными операциями НАТО в норвежском Буде спустя год после открытия вакантными остаются две трети должностей, военные не хотят работать в условиях Арктики.

    Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.

    «Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».

    По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.

    В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.

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    14 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Дипломат Жданова заявила о переходе производства НАТО на военные рельсы

    Дипломат Жданова: ВПК стран НАТО начал переход на рельсы военного времени

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что упрощение странами НАТО производства военной продукции свидетельствует о переходе альянса на военные рельсы.

    По словам Ждановой, НАТО внедряет модель распределенного производства вооружений, инвестируя в относительно недорогие беспилотники и изделия двойного назначения, передает РИА «Новости».

    «История показывает, что перевод военной промышленности на массовый выпуск дешевой и упрощенной продукции – это признак перевода производства на рельсы военного времени», – сказала Жданова на закрытом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Она отметила, что подобная модель позволяет альянсу сократить издержки и оперативно масштабировать объемы выпускаемой продукции.

    Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания военных бюджетов под предлогом несуществующей угрозы со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Жданова указала на спровоцированный НАТО беспрецедентный рост торговли западным оружием.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам блока.

    В прошлом месяце постоянный представитель США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».

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    14 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Американский самолет-разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II кружит над Польшей и Литвой вокруг Калининградской области.

    Борт завершает первый круг по этой траектории по состоянию на 12:00 мск. Самолет базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии, передает РИА «Новости».

    ARTEMIS II переоборудован компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Самолет регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье американский разведчик провел над Черным морем более семи часов.

    Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью.

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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