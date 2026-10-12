Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ, Германия отправит три самолета на учения альянса, передает РИА «Новости».

«Три самолета Tornado из 33-го тактического авиационного крыла будут переброшены на авиабазу Авиано на севере Италии для участия в учениях под названием Steadfast Noon», – заявил представитель ВВС Германии.

По информации на сайте НАТО, маневры стартуют во вторник в Италии, в них примут участие 17 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

В пятницу НАТО анонсировало проведение учений по ядерному сдерживанию.

В Латвии завершились учения сил альянса с участием 12 тыс. военных.