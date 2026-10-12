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Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию
Германия примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и направит туда три истребителя Tornado, сообщил представитель немецких военно-воздушных сил.
Как пишет DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ, Германия отправит три самолета на учения альянса, передает РИА «Новости».
«Три самолета Tornado из 33-го тактического авиационного крыла будут переброшены на авиабазу Авиано на севере Италии для участия в учениях под названием Steadfast Noon», – заявил представитель ВВС Германии.
По информации на сайте НАТО, маневры стартуют во вторник в Италии, в них примут участие 17 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.
В пятницу НАТО анонсировало проведение учений по ядерному сдерживанию.
В Латвии завершились учения сил альянса с участием 12 тыс. военных.