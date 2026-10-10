В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

Драгоне: Стратегия победы над Россией не является провокацией

Tекст: Вера Басилая

«Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.

Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.

Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.