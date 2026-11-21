Bild: Германия отговаривает Польшу от консультаций НАТО из-за ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Польши рассматривает возможность проведения консультаций с союзниками в рамках статьи 4 Североатлантического договора после падения ракет на территории республики, однако власти Германии отговаривают Варшаву от этого шага, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Активация четвертой статьи позволит польской стороне потребовать официальных консультаций со всеми членами альянса. В Берлине выступают против такого решения, поскольку считают, что данный механизм нельзя использовать слишком часто во избежание его обесценивания. Кроме того, по данным издания, Варшава намерена запросить у НАТО дополнительную поддержку для укрепления восточного фланга, но конкретных обращений в правительство ФРГ пока не поступало.

Утром в пятницу две ракеты и беспилотник нарушили воздушное пространство Польши и упали на территории двух восточных воеводств, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на министра обороны республики Владислава Косиняка-Камыша. В результате происшествия никто не пострадал, обломки объектов обнаружили в пересеченной местности вдали от жилых домов.

В сентябре 2025 года Польша уже инициировала консультации в рамках статьи 4 договора НАТО в связи с инцидентом с беспилотниками. В 2022 году после начала конфликта на Украине Варшава также входила в число восьми восточноевропейских стран альянса, потребовавших проведения подобных обсуждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал НАТО о ночном инциденте с падением ракет и беспилотника на польской территории.

Президент Чехии Петр Павел заявил об опасности повторения аналогичного инцидента на чешской территории.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о падении двух ракет и реактивного беспилотника на территории страны.