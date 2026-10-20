Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

Tекст: Валерия Городецкая

«В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.