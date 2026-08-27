Генконсул России сообщил об ужесточении выдачи швейцарских виз россиянам

Швейцария ужесточила требования к выдаче шенгенских виз россиянам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Швейцарии ужесточили требования к россиянам и теперь особо строго анализируют визовые заявки от тех, кто планирует посещать страну всей семьей или едет по приглашению проживающих там родственников, передает РИА «Новости».

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов подчеркнул, что при этом никакой гарантии получения шенгенской визы нет.

«В отношении граждан РФ ситуация ужесточилась, то есть так, как было раньше, все на автомате – этого уже нет. Они очень все проверяют. Очень не приветствуется, если есть семья – допустим, муж, жена, ребенок. Также если граждане едут по приглашению», – рассказал дипломат.

Попов привел в пример семью, которая хотела посетить Швейцарию по приглашению брата мужа, являющегося гражданином этой страны. Им было отказано в выдаче виз без объяснения причин. Дипломат констатировал, что ужесточение выдачи виз россиянам, едущим по родственным приглашениям или на лечение, стало устойчивой линией.

Ситуация резко ухудшилась в последние месяцы, отметил генконсул. По его словам, теперь могут просто отказать в визе, не объясняя причин. Кроме того, визы больше не выдают на год или два, как раньше, а строго на срок поездки при наличии билета. Однако даже при таких условиях нет стопроцентной гарантии получения визы, и случаи отказов уже были.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный консул России в Женеве Игорь Попов заявил об устойчивой линии Швейцарии на ужесточение выдачи виз россиянам.

Позже дипломат сообщил о беспричинных отказах соотечественникам во въезде на лечение.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отметил оформление российским путешественникам преимущественно однократных разрешений на въезд.