Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

«Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.