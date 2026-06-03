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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    3 июня 2026, 17:52 • Новости дня

    Блогер из США призвал коллег разрушать стереотипы о России

    Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранным создателям контента необходимо бороться с навязанными западными медиа предубеждениями, демонстрируя реальную жизнь и гостеприимство жителей России, заявил американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

    Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

    По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

    В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

    Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

    Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.

    3 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила включить популярные сервисы услуг в белые списки

    Tекст: Вера Басилая

    В партии «Единая Россия» поддерживают решение президента Владимира Путина о расширении белых списков и выступают за добавление сервисов услуг в перечень ресурсов, которыми каждый день пользуются россияне, заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Единая Россия» поддерживает решение президента Владимира Путина и выступает за расширение перечня социально значимых ресурсов, сообщается на сайте партии. Сейчас в так называемые белые списки входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские платформы.

    Координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член профильного комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что потребность в расширении перечня выявили в ходе встреч с избирателями.

    «Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин поручил гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение продолжением работы по совершенствованию белых списков.

    Ранее Путин потребовал включить в этот перечень социально значимые ресурсы для диабетиков.

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    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


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    1 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Американская журналистка оказалась в Москве и удивилась красоте города

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская политическая активистка и журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и растерялась, увидев красоту вокруг, о которой не пишут западные СМИ.

    «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

    На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

    Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему  «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

    «Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

    Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал первый за девять лет визит делегации США на ПМЭФ

    Ушаков: США посетят ПМЭФ с официальной делегацией впервые за девять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон направит официальную миссию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, представители Соединенных Штатов отсутствовали на мероприятии подобного уровня с 2017 или 2018 года. Ожидается, что Кук выступит на специальной сессии, посвященной культурному диалогу двух стран.

    Кроме того, в дискуссии примут участие руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Ранее глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил о планах посетить ПМЭФ. Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о желании американских предпринимателей приехать на форум.

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    1 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков объяснил поручение Путина о доступе к онлайн-сервисам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение Владимира Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле совершенствования белых списков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков», – сказал Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что белые списки в интернете не являются догмой, а представляют собой постоянно расширяющийся перечень. В этот перечень, по его словам, входят действительно важнейшие ресурсы.

    Песков отметил необходимость того, чтобы ключевые электронные сервисы нашли свое место в белых списках. Он пояснил, что речь идет о гарантии их работы даже в условиях возможных ограничений интернет-доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов даже в периоды ограничений доступа к Сети из-за мер безопасности.

    Минцифры совместно с правоохранительными органами согласовывает возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым ресурсам при отключении мобильного интернета.

    Ранее на совещании с членами правительства президент России поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизненно важных сервисов в условиях ограничений мобильного интернета из-за угроз атак беспилотников.

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    2 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков заявил о непрерывных контактах Москвы и Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти поддерживают постоянную связь с американскими коллегами, несмотря на временную остановку переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отечественная дипломатия не прерывает диалог с Вашингтоном по действующим линиям, передает ТАСС. При этом обсуждение украинского кризиса в настоящий момент полностью приостановлено.

    Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил текущую дипломатическую ситуацию. «Президент Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, взаимодействие продолжается на постоянной основе. Кроме того, он подчеркнул сохраняющуюся открытость российского государства к мирному диалогу с киевскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возникновении паузы в переговорном процессе по Украине.

    В конце прошлого года представитель Кремля подчеркнул полную открытость Москвы для мирного диалога.

    При этом американские власти знали о приостановке контактов между российской и украинской сторонами.

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    2 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Соединенные Штаты готовы прекратить блокаду иранских портов, если Тегеран обеспечит свободное движение судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в американском Сенате.

    «Если они закончат это, мы снимем блокаду», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, безопасность морских перевозок в этом регионе остается главным приоритетом Вашингтона в диалоге с иранской стороной.

    Напомним, 28 февраля текущего года американские и израильские силы нанесли удары по территории Ирана, в результате чего погибли более трех тысяч человек.

    Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, после чего США заблокировали порты Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения об открытии Ормузского пролива. Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление судоходства.

    При провале переговоров Соединенные Штаты могут возобновить военные атаки на Иран.

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    1 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    В МВД рассказали о схеме аферистов с «автоинформированием» о взломе

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали использовать рассылку писем об утечке данных, чтобы заставить граждан самостоятельно звонить аферистам под видом обращения в техническую поддержку, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Преступники отправляют потенциальным жертвам сообщения через СМС, электронную почту и мессенджеры, имитируя официальные уведомления о взломе учетных записей. В таких письмах всегда указывается телефонный номер, по которому якобы можно решить проблему, передает ТАСС.

    «Фиксируется активное применение схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров гражданину поступает уведомление, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи с указанием номера телефона «для связи», текст которого побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку», – сообщили в пресс-центре МВД.

    В ведомстве отметили, что классические схемы обмана по-прежнему остаются популярными. Чаще всего аферисты звонят с неизвестных номеров и выстраивают разговор в бытовом ключе, стараясь усыпить бдительность собеседника.

    Их главная цель – выманить личные данные человека или получить секретный код авторизации из СМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МВД предупредило о создании мошенниками фейковых ресурсов Следственного комитета. Телефонные аферисты начали наживаться на стихийных бедствиях. Мошенники стали использовать копии государственных сайтов для обмана россиян.

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    2 июня 2026, 14:50 • Новости дня
    Власти Польши предложили запретить соцсети детям до 15 лет

    Министр информатизации Польши выступил за запрет соцсетей детям до 15 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польский министр информатизации Кшиштоф Гавковский выступил с инициативой оградить подростков от использования социальных сетей, связав их влияние с ростом агрессии и нарушениями сна.

    Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский предложил запретить детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями, пишет РИА «Новости». Инициатива обсуждается с министерством образования и вынесена на общественные консультации.

    «Мы ведем разговоры с министром Новацкой, проводятся также общественные консультации, касающиеся проекта запрета социальных сетей. По моей оценке, это должен быть возраст 15 лет», – рассказал чиновник журналистам.

    Гавковский подчеркнул, что высказывает личную позицию, а официальное решение правительства пока не принято. По его словам, социальные сети провоцируют у подростков множество проблем: от безразличия и усиления агрессии до сложностей со сном и выражением эмоций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие законодатели уже одобрили запрет на использование социальных сетей детьми до 15 лет.

    Ранее премьер-министр Чехии анонсировал планы по введению аналогичных ограничений для подростков.

    До этого и французские власти запланировали ограничить доступ школьников к онлайн-платформам с сентября текущего года.

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    2 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    Еженедельная аудитория «Сферума» в Max достигла 20 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Образовательное пространство «Сферум» в Max завершило учебный год с 20 млн еженедельных и 17 млн ежедневных пользователей по всей стране.

    Итоги учебного года подвели создатели «Сферума» в национальном мессенджере Max, передает VK. Еженедельная аудитория сервиса превысила 20 млн пользователей, а ежедневно его услугами пользуются 17 млн человек. В образовательном пространстве зарегистрированы 26 млн аккаунтов, среди них 2,1 млн педагогов и 23,9 млн учащихся и их родителей.

    К «Сферуму» подключены все образовательные организации России, включая школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования. В число регионов-лидеров по активности вошли Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Новосибирская, Орловская, Рязанская и Калужская области, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Мордовия и Марий Эл.

    В течение учебного года «Сферум» запускал новые цифровые сервисы для учебы. В апреле появились сервисы «Поступай» и «Помощник ученика», которые помогают школьникам готовиться к экзаменам в онлайн-формате. В пятерку наиболее востребованных решений вошли электронный дневник, интерактивная доска, «справка в школу», система наград и учебные каналы.

    Сервис представил просветительский проект по информационной безопасности и цифровой гигиене «Путь в сети». Мини-приложение в игровой форме учит школьников распознавать потенциальные угрозы, основано на реальных кейсах и создавалось с участием экспертов по информационной безопасности, тематику регулярно обновляют. Уже более 200 тыс. детей прошли через этот курс и проверили свои навыки.

    Для педагогов «Сферума» запустил профессиональное сообщество «Пульс образования», в котором зарегистрировались 1,5 тыс. преподавателей и воспитателей со всей страны. Участникам доступны обучающие сессии с экспертами, обмен опытом, совместная проработка реальных кейсов и стратегические встречи, а также ежегодная премия «Лидер Сферума».

    «Завершившийся учебный год для «Сферум» был насыщенным – платформа полностью интегрирована в национальный мессенджер Max. Это позволило нам усилить уровень цифровой безопасности и предоставить пользователям еще больше возможностей. Мы запустили уникальные сервисы, которые помогают педагогам эффективнее вести образовательный процесс, детям – учиться, а родителям – оставаться в курсе достижений ребенка. Желаем всем нашим пользователям отлично провести летние каникулы, отдохнуть и набраться сил, а мы продолжим развивать наш сервис, чтобы он становился еще удобнее и полезнее», – заявил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

    Ранее образовательное пространство «Сферум» в мессенджере Max преодолело отметку в 15 млн зарегистрированных пользователей, а еженедельная аудитория достигла 9 млн человек.

    В марте 2026 года в витрине сервисов «Сферума» в Max появился сервис «Поступай» для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ с заданиями по математике и русскому языку.

    В марте 2026 года «Сферум» запустил профессиональное сообщество педагогов «Пульс образования» с закрытыми мероприятиями и стратегическими сессиями с экспертами.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

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    2 июня 2026, 21:06 • Новости дня
    Правительство расширило список IT-компаний для аккредитации

    Кабмин расширил перечень IT-компаний для государственной аккредитации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское правительство увеличило число организаций, имеющих право на государственную IT-аккредитацию, включив в список разработчиков для госсистем и критической инфраструктуры.

    Кабинет министров России расширил перечень организаций, которые могут получить государственную аккредитацию в качестве IT-компаний, сообщает Минцифры. Теперь статус доступен участникам особо значимых проектов в сфере цифровизации, а также разработчикам программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов для государственных информационных систем и критической инфраструктуры. Право на аккредитацию получили и правообладатели программ, предназначенных для обязательной предустановки на устройства.

    «IT-компании с госучастием традиционно широко представлены в этих сегментах. При этом их сотрудники были лишены доступа к профильным льготам для IT-специалистов», – пояснили в министерстве.

    Кроме того, сроки проведения плановой процедуры подтверждения аккредитации для IT-компаний в 2026 году были продлены. Подавать соответствующие заявления разрешено до 1 июля включительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о сохранении льгот по налогу на добавленную стоимость для разработчиков отечественного софта.

    Ранее глава правительства отметил двукратный рост вклада IT-индустрии в ВВП страны. До этого Минцифры России предложило выдавать отсрочку от армии сотрудникам аккредитованных компаний без диплома о высшем образовании.

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    3 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД сообщил о планах США усилить давление на Россию

    Замглавы МИД Панкин заявил о планах США наращивать давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен усиливать экономическое и экстерриториальное воздействие на Москву, а также на ее международных партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панкин подчеркнул, что Москва прекрасно осознает эти намерения. «То, что в их планах наращивание давления на Россию – экономического давления, экстерриториального давления – не только на Россию, но и на наших партнеров – это мы видим», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что страна продемонстрировала высокую выживаемость и доказала отсутствие изоляции от остального мира. По его словам, прежние попытки бездумно называть государство «бензоколонкой» оказались в корне неверными, поскольку экономика подтвердила свою исключительную устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Дипломат также констатировал отсутствие позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с США.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков крайне негативно оценил перспективу введения американских санкций против партнеров России.

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    3 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Захарова сочла приезд делегации США на ПМЭФ пониманием Западом тупика

    Захарова: Участие делегации США в ПМЭФ подтвердило тупиковое положение Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие американских представителей на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует о том, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не признает это, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова считает, что визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум демонстрирует безвыходное положение западных государств, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД России, иностранные партнеры чувствуют свою уязвимость, однако отказываются это признавать.

    «Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться», – подчеркнула дипломат на полях мероприятия.

    В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на форум официальной американской миссии.

    Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук подтвердил свои планы посетить пленарное заседание.

    На этом центральном мероприятии с большой речью выступит президент России Владимир Путин.

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