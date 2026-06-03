Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

«Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.