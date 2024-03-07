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    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    7 марта 2024, 15:00 • Новости дня

    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России

    Депутат Матвейчев: Участники Всемирного фестиваля молодежи увидели настоящую Россию

    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Всемирный фестиваль молодежи стал не просто площадкой для обмена опытом. Молодые люди со всего мира собственными глазами увидели красивую, дружелюбную и развивающуюся Россию. Конечно, это развеяло все западные мифы о нашей стране, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В среду состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Итоги мероприятия вместе с участниками подвел Владимир Путин.

    «Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стал огромным успехом России. В мероприятии приняли участие 20 тыс. человек из 190 стран мира. Это невероятное событие! Конечно, гости в восхищении как от самого мероприятия, так и от нашей страны» – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

    Он объяснил успех ВФМ несколькими факторами. «Во-первых, это сами участники. К нам приехали молодые люди, которые не просто интересуются Россией, но и поддерживают нашу страну. Более того, им близки и понятны наши ценности. Когда Владимир Путин в своей речи говорил, что это наш фундамент, ему аплодировал весь зал. Наш президент – один из самых популярных мировых политиков, и его идеи созвучны настроениям молодежи из разных стран», – подчеркнул собеседник.

    При этом ВФМ можно назвать победой России в информационной войне с Западом, добавил депутат. «Участники фестиваля смогли увидеть настоящую Россию, а не ту – якобы нищую, необразованную, жестокую, – которую описывают в западной прессе. Молодые люди побывали красивом Сочи, познакомились с дружелюбными россиянами и оценили наше гостеприимство. Конечно, это развеяло все мифы, которые создаются западной пропагандой», – акцентировал Матвейчев.

    «Во-вторых, ВФМ стал площадкой, в рамках которой участники делились опытом. Владимир Путин верит, что созидательная энергия молодых людей способствует становлению справедливого мироустройства, – добавил собеседник. – Конечно, гости мероприятия не могли не заметить то, какое внимание российское руководство уделяет молодежи. Причем происходит это вопреки всем внешним вызовам. Ни одна другая страна не реализует столько программ поддержки молодых людей».

    Матвейчев также указал, что гости ВФМ в преддверии 8 Марта поздравили женщин. Но самым трогательным эпизодом церемонии закрытия, по его мнению, стала акция «Бессмертный полк». «Она показывает связь поколений. Если западный дискурс направлен преимущественно на конфликт поколений, то мы уважаем родовую связь. Заметьте, на Западе нет отчеств, там в приоритете разделение отцов и детей. У нас иначе. Для России важна семья, причем это не только папа, мама и ребенок, но еще и бабушки, дедушки. Мы стремимся не создавать конфликты между поколениями, а налаживать связи, чтить и помнить своих предков», – заключил парламентарий.  


    Накануне на федеральной территории «Сириус» прошла торжественная церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии принял участие Владимир Путин. Он отметил, что когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи. «Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов», – сказал президент.

    Он также подчеркнул, что участники фестиваля создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – подчеркнул Путин, поинтересовавшись при этом, как участникам фестиваля удалось это сделать. «Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», – приводит его слова Кремль. Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

    Основные мероприятия ВФМ проходили с 1 марта. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот, с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

    Коментарии (56)
    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни
    @ Genrietta Peryan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Путин назвал причину распада СССР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

    Коментарии (10)
    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    7 марта 2024, 05:38 • Новости дня
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один котел на Шагонарской ТЭЦ, где ранее в результате взрыва угольной пыли пострадали 23 человека, удалось запустить, он поддерживает температуру воды в трубах по всему городу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

    «На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу», – приводит слова главы республики ТАСС.

    Он добавил, что такая температура позволяет обеспечить циркуляцию воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.

    «В настоящее время готовятся к запуску еще два котла», – подчеркнул Ховалыг.

    Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Туву тепловые пушки и оборудование для обогрева. В Кызыл для помощи пострадавшим после ЧП на ТЭЦ также вылетели врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в том числе анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог, хирург, нейрохирург и офтальмолог.

    В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу были доставлены 18 человек, СК возбудил по факту взрыва и пожара уголовное дело.

    По данным следствия, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла из-за воспламенения угольной смеси и скопления газов.


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    7 марта 2024, 07:55 • Новости дня
    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны из-за угрозы конфискации автомашин

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.

    «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», – говорится в сообщении МИД, передает РИА «Новости».

    В МИД напомнили, что 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

    «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Вместе с тем МИД привал россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

    Ранее сообщалось, что Литва запретила высадку пассажиров из следующих в Калининград поездов.

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    7 марта 2024, 01:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

    Вооруженные силы Украины за сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «33 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили 114 боеприпасов. В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что  президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением.

    При этом он поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

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    6 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    В Курской области объявлена ракетная опасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе.

    «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. Варичева в Железногорске Курской области начался пожар.

    Для борьбы с огнем на складе ГСМ в Курской области привлекли два пожарных поезда. Через три часа открытое горение было ликвидировано

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