Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России

Депутат Матвейчев: Участники Всемирного фестиваля молодежи увидели настоящую Россию

Tекст: Олег Исайченко

«Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стал огромным успехом России. В мероприятии приняли участие 20 тыс. человек из 190 стран мира. Это невероятное событие! Конечно, гости в восхищении как от самого мероприятия, так и от нашей страны» – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

Он объяснил успех ВФМ несколькими факторами. «Во-первых, это сами участники. К нам приехали молодые люди, которые не просто интересуются Россией, но и поддерживают нашу страну. Более того, им близки и понятны наши ценности. Когда Владимир Путин в своей речи говорил, что это наш фундамент, ему аплодировал весь зал. Наш президент – один из самых популярных мировых политиков, и его идеи созвучны настроениям молодежи из разных стран», – подчеркнул собеседник.

При этом ВФМ можно назвать победой России в информационной войне с Западом, добавил депутат. «Участники фестиваля смогли увидеть настоящую Россию, а не ту – якобы нищую, необразованную, жестокую, – которую описывают в западной прессе. Молодые люди побывали красивом Сочи, познакомились с дружелюбными россиянами и оценили наше гостеприимство. Конечно, это развеяло все мифы, которые создаются западной пропагандой», – акцентировал Матвейчев.



«Во-вторых, ВФМ стал площадкой, в рамках которой участники делились опытом. Владимир Путин верит, что созидательная энергия молодых людей способствует становлению справедливого мироустройства, – добавил собеседник. – Конечно, гости мероприятия не могли не заметить то, какое внимание российское руководство уделяет молодежи. Причем происходит это вопреки всем внешним вызовам. Ни одна другая страна не реализует столько программ поддержки молодых людей».

Матвейчев также указал, что гости ВФМ в преддверии 8 Марта поздравили женщин. Но самым трогательным эпизодом церемонии закрытия, по его мнению, стала акция «Бессмертный полк». «Она показывает связь поколений. Если западный дискурс направлен преимущественно на конфликт поколений, то мы уважаем родовую связь. Заметьте, на Западе нет отчеств, там в приоритете разделение отцов и детей. У нас иначе. Для России важна семья, причем это не только папа, мама и ребенок, но еще и бабушки, дедушки. Мы стремимся не создавать конфликты между поколениями, а налаживать связи, чтить и помнить своих предков», – заключил парламентарий.





Накануне на федеральной территории «Сириус» прошла торжественная церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии принял участие Владимир Путин. Он отметил, что когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи. «Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов», – сказал президент.

Он также подчеркнул, что участники фестиваля создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – подчеркнул Путин, поинтересовавшись при этом, как участникам фестиваля удалось это сделать. «Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», – приводит его слова Кремль. Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

Основные мероприятия ВФМ проходили с 1 марта. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.