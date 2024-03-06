Путин: Участники Всемирного фестиваля в Сириусе создали настоящий «город молодежи мира»

Tекст: Ольга Иванова

«Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.