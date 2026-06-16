Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для обсуждения украинского вопроса, передает ТАСС. Ожидается, что поездка американской делегации состоится сразу после заключения двусторонних американо-иранских договоренностей.

«Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя – Уиткофф и Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Дипломат также ответил на вопросы прессы о предстоящем саммите G7 во Франции. Журналистов интересовало мнение Кремля о попытках западных стран убедить американского лидера отказаться от договоренностей, которые были достигнуты ранее в Анкоридже.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о предстоящем визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

Помощник президента Юрий Ушаков официально подтвердил планы американских представителей посетить Москву.