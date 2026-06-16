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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    53 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    8 комментариев
    16 июня 2026, 18:32 • Новости дня

    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для обсуждения украинского вопроса, передает ТАСС. Ожидается, что поездка американской делегации состоится сразу после заключения двусторонних американо-иранских договоренностей.

    «Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя – Уиткофф и Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Дипломат также ответил на вопросы прессы о предстоящем саммите G7 во Франции. Журналистов интересовало мнение Кремля о попытках западных стран убедить американского лидера отказаться от договоренностей, которые были достигнуты ранее в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о предстоящем визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Помощник президента Юрий Ушаков официально подтвердил планы американских представителей посетить Москву.

    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (10)
    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    14 июня 2026, 19:26 • Новости дня
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители, курирующие иранскую проблематику, в ближайшее время посетят Москву после телефонных переговоров лидеров двух государств.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Информацию об этом официально подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал Ушаков журналистам.

    В воскресенье президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась прямо в день рождения американского лидера, которому исполнилось 80 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять американских представителей в любой момент.

    Ранее пресс-секретарь президента посоветовал журналистам узнавать сроки визита переговорщиков в Белом доме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о неоднократных просьбах Стива Уиткоффа приехать в Россию.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    15 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили у российских границ

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря вдоль границ России.

    Американский борт прошел вдоль территории Крыма и развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи, передает РИА «Новости».

    Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе. Воздушное судно совершило уже несколько подобных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II кружил в районе Калининградской области.

    В конце мая американское воздушное судно провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи. Ранее этот разведывательный борт совершил несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

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    15 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД: США скрыли данные о жизни усыновленных российских детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон до сих пор не направил компетентным органам информацию об условиях проживания и воспитания несовершеннолетних российских детей, вывезенных за океан до введения соответствующего запрета.

    Соединенные Штаты задерживают передачу сведений о судьбе маленьких россиян, передает РИА «Новости». Речь идет о тех несовершеннолетних, которые покинули родину до ограничения международного усыновления.

    В совместном докладе внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отмечается нехватка данных. «До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление)», – подчеркивается в документе.

    Дипломаты добавили, что переписка и разъяснительная работа с профильными американскими ведомствами и агентствами по этому вопросу продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о полном отсутствии усыновлений российских детей иностранцами.

    Ранее она указывала на невозможность защиты несовершеннолетних в недружественных странах.

    При этом Москва выражала готовность к сотрудничеству с Вашингтоном по гуманитарным вопросам.

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    15 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США решить конфликт на Украине

    Лавров: Трамп сообщил Путину о желании завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность содействовать разрешению украинского конфликта, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Телефонный разговор между главами государств состоялся 14 июня, передает РИА «Новости».

    «Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, они касались этой темы. Президент Трамп в общем-то подтвердил, что он заинтересован содействовать и искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса», – сообщил журналистам Лавров.

    Российский министр подчеркнул, что Москва намерена внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона. По его словам, теперь предстоит увидеть, какие конкретные шаги предпримет американская сторона для реализации заявленных намерений.

    В начале июня американский лидер анонсировал активное участие администрации США в разрешении украинского конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в скором нахождении путей урегулирования ситуации.

    Путин со своей стороны подтвердил предпочтительность переговорного процесса для достижения целей спецоперации.

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    15 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Лавров заявил о важности выполнения договоренностей по Украине

    Лавров: Россия ожидает реализации достигнутых на Аляске договоренностей

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва ожидает реализации соглашений, достигнутых президентами России и США на Аляске, что станет ключевым шагом к завершению украинского кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, станет первым этапом прекращения конфликта на Украине, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что... ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что это позволило бы начать согласование многих других деталей, которых «немало».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что урегулирование ситуации на Украине должно основываться на соглашениях, обсуждавшихся с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства также обратил внимание на то, что власти в Киеве осведомлены об этих условиях.

    Ранее Путин сообщил о согласии Москвы на определенные компромиссы по ситуации на Украине.

    Лавров выразил надежду на выполнение западными странами условий мирного урегулирования.

    Американский лидер Дональд Трамп в недавней беседе с главой российского государства подтвердил заинтересованность в поиске долгосрочного решения кризиса.

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    15 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил усилия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Как пишет New York Times, Трамп в интервью «похвалил за содействие в урегулировании» Путина и Си Цзиньпина.

    При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он обвинил в действиях, которые едва не привели к срыву мирных договоренностей. «Он очень сложный человек… Он должен быть нам очень благодарен», – сказал президент США, комментируя действия израильского премьера.

    Трамп также выразил уверенность, что при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль не смог бы просуществовать и двух часов.

    Трамп заявил, что стороны все еще ведут переговоры о том, приостановит ли Иран обогащение урана на 20 лет. При этом Трамп намекнул, что может согласиться на 15-летнюю приостановку. Он заверил, что Иран навсегда будет ограничен обогащением на уровне, который «никогда не сможет быть использован в военных целях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана. Накануне российский и американский лидеры обсудили подготовку мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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    15 июня 2026, 08:49 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна назвала полезным разговор Путина и Трампа

    Конгрессвумен Луна назвала полезным для дипотношений разговор Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессвумен Анна Паулина Луна после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что торговые и дипломатические отношения двух стран идут на пользу всем.

    Член Палаты представителей Анна Паулина Луна позитивно отреагировала на новости о телефонной беседе президентов России и США, передает РИА «Новости». Политик подчеркнула важность конструктивного взаимодействия двух государств.

    «Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения – это полезно для всех», – написала американский законодатель в соцсети.

    Таким образом конгрессвумен ответила на публикацию руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента США с 80-летием.

    В феврале конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала вернуть российско-американским отношениям былое величие.

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    15 июня 2026, 05:08 • Новости дня
    Таиланд заявил о безопасности отдыха для российских граждан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство иностранных дел Таиланда заверило в безопасности поездок для иностранных туристов, включая россиян, заявление прозвучало в ответ на сообщение российского МИД об угрозе экстрадиции граждан России по запросам Соединенных Штатов.

    «Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов всех национальностей», – заявил исполняющий обязанности главы департамента информации МИД королевства Панидон Патчимсават, передает РИА «Новости».

    В дипломатическом ведомстве отметили сохранение дружественных отношений между государствами на всех уровнях.

    Ожидается, что в 2027 году страны отпразднуют 130-летие установления дипломатических связей.

    По данным тайской стороны, в прошлом году королевство посетили около 1,9 млн туристов из России, что стало рекордным показателем среди европейских стран.

    При этом в тайском МИД подчеркнули необходимость соблюдения местных законов всеми иностранными гостями, добавив, что правонарушения рассматриваются строго в рамках национального законодательства без какой-либо дискриминации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России предупредило граждан об угрозе арестов по запросам американских спецслужб в Таиланде. В ноябре 2025 года местная полиция по запросу США задержала россиянина по обвинению в кибератаках.

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    15 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Госдеп США оставил без ответа обращения о притеснении российских журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Американское внешнеполитическое ведомство оставило без ответа призывы Москвы расследовать случаи ограничения работы представителей российской прессы в Соединенных Штатах, сообщили в МИД.

    В совместном докладе внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, посвященном ситуации с правами человека, подчеркивается, что в последние годы представители российских СМИ сталкиваются в Соединенных Штатах с необоснованными действиями правоохранительных органов. Журналисты страдают от запретов на вещание и ограничений доступа к информации.

    Кроме того, серьезно осложнен процесс получения рабочих виз для сотрудников прессы. «Госдепартамент США не реагировал ни на одно обращение российского посольства с призывом тщательно расследовать каждое из происшествий, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность представителей СМИ», – указано в документе.

    Осенью 2024 года американские силовики задержали прибывших для освещения выборов российских журналистов в аэропорту.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное отношение к представителям прессы абсолютно неприемлемым.

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    15 июня 2026, 06:09 • Новости дня
    МИД: В 2025 году визы в Россию получили почти на 1 тыс. американцев больше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане Соединенных Штатов стали чаще посещать Российскую Федерацию, в прошлом году было оформлено почти на 1 тыс. въездных документов больше по сравнению с предыдущим периодом, сказал глава консульского департамента МИД Алексей Климов.

    «В 2024 году консульским отделом посольства России в США, в городе Вашингтоне, генеральными консульствами в городе Нью-Йорке и городе Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза, в 2025 году – уже 8 229 виз», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Представитель ведомства уточнил, что абсолютное большинство выданных разрешений составили обыкновенные туристические и частные визы.

    По его словам, за год американцы получили около 4,3 тыс. туристических и почти 3 тыс. частных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году количество выданных американцам российских виз выросло на треть.

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    15 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Лавров сообщил о скором визите Уиткоффа и Кушнера

    Лавров: Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера состоится в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткоффа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении», – отметил министр.

    В настоящее время руководитель Министерства иностранных дел находится в белорусской столице. Его рабочий визит продлится два дня.

    Ранее Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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