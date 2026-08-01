Жара обнажила затопленные нацистские корабли на дне Дуная

Tекст: Катерина Туманова

Сильная жара привела к обмелению русла Дуная в районе сербского порта Прахово, передает Reuters. Из-за слабого притока воды на поверхность выступили корпуса судов нацистской Германии, затопленных осенью 1944 года.

Флотилия была уничтожена в ходе операции «Дунайский эльф». Более 200 барж и катеров пустили ко дну, чтобы избежать их захвата наступающими советскими войсками. Долгие десятилетия эти объекты серьезно затрудняли судоходство на данном участке.

Сейчас сербские специалисты проводят масштабные работы по очистке акватории от металлических остовов кораблей. Процесс сильно осложняется наличием на борту множества неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Ожидается, что извлечение остатков флотилии полностью завершится до 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае. Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.