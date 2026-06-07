Россиянка впала в кому на Бали после местного вина

Tекст: Ольга Иванова

О случившемся рассказал знакомый пострадавшей, передает РИА «Новости». По его словам, Анна прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее начались светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание.

«Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно», – вспоминает собеседник агентства. Он рассказал, что вызванные в отель врачи настояли на срочной госпитализации, а по дороге в клинику состояние россиянки резко ухудшилось. Незадолго до приезда в больницу Анна потеряла сознание, успев сказать, что боится умереть и не хочет такого исхода.

После поступления в клинику пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и начали экстренное лечение. По словам знакомого, врачи предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови. Анна двое суток находилась на диализе, судороги прекратились после отмены седативных препаратов, однако в сознание она так и не пришла.

Сейчас россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ. Ее друзья добиваются санитарной эвакуации в Россию. По их данным, лечение в частной клинике уже обошлось более чем в 425 млн индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 23,5 тыс. долларов, а медицинская транспортировка может стоить до нескольких млн рублей.

Родственники и друзья Анны направили необходимые документы в российские ведомства и ищут возможности перевода пациентки в специализированную клинику. В материале напоминается, что метанол относится к сильнодействующим ядам: даже небольшое количество способно вызвать поражение центральной нервной системы, слепоту, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии время от времени фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем с содержанием метилового спирта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки о введении штрафов за нарушения при обращении метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил о проживании на Бали и соседних островах около 35 тыс. граждан России.

Российских туристов, планирующих поездки на Бали и в другие регионы Индонезии, предупредили об опасности вдыхания закиси азота из баллонов Whip Pink в местных клубах.