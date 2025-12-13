Газета La Nacion узнала об угрозе отстранения сборной Аргентины от ЧМ-2026

La Nacion узнала о возможном отстранении сборной Аргентины от ЧМ-2026

Tекст: Катерина Туманова

«В эту среду были проведены новые рейды, связанные с делом Клаудио «Чики» Тапиа. Во вторник их стало 30. Все они направлены на расследование в отношении не только главы аргентинского футбола, но и его доверенного лица Пабло Товигиньо, а также заместителя казначея организации Лучано Накиса. Эти три ключевые фигуры в АФА (Ассоциации футбола Аргентины), которые скопили невообразимые богатства», пишет газета La Nacion.

В статье отмечается, что никто из фигурантов расследования не был богат, пока не занял пост в Ассоциации. Футбол – самый популярный вид спорта в Аргентине, а национальная сборная в настоящее время является чемпионом мира, напоминает издание, подчеркивая, что недопустимо, чтобы эти чиновники «использовали команду и игроков для личного обогащения».

Газета указывает на то, что политика стала вмешиваться в спорт, а ФИФА это не нравится, «когда национальные футбольные ассоциации находятся под влиянием своих правительств».

«В случае Аргентины, АФА имеет прямые отношения с ФИФА. Организация, управляющая футбольными федерациями по всему миру, не хочет вмешательства правительства и потенциально может исключить сборную Аргентины из следующего чемпионата мира, который начнется через шесть месяцев в США, Канаде и Мексике», – делает вывод La Nacion, требуя справедливого решения по делу о коррупции от судебной системы страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сборная Кабо-Верде впервые отобралась в финальную часть ЧМ по футболу.