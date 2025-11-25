Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш служат примером европейских политиков, заботящихся о своем народе, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно большинства западных лидеров, однако Орбан, Фицо и Бабиш, по его словам, представляют исключение. Он охарактеризовал их как прагматиков, действующих в интересах своих стран, а не в пользу какой-либо внешней силы.

Министр добавил: «Они не пророссийские, а просто провенгерские, прословацкие, прочешские, и думают о своих гражданах. Они не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима». Такое отношение, по мнению Лаврова, отличает их от большинства политиков Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Словакии Фицо заявил, что выступает против предоставления Украине кредита в 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

А венгерское руководство подсчитало, что вхождение Украины в Евросоюз может ежегодно обойтись ЕС в 25 млрд евро. Премьер Венгрии Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Будапешта.

