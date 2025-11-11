Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов

Фицо: Словакия не поддержит план ЕС по российским активам

Tекст: Вера Басилая

Фицо заявил, что Словакия выступает против плана Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов, хранящихся в основном в Брюсселе, сообщает European Conservative.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы хотим прекратить спецоперацию на Украине или разжигаем ее? Мы собираемся дать 140 млрд евро Украине, чтобы спецоперация продолжалась. Что это значит? Что спецоперация будет продолжаться еще, как минимум, два года», – отметил словацкий премьер.

Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметив, что такие действия только затянут спецоперацию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что , пока он будет во главе правительства, страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах конфискации замороженных активов для финансирования военных расходов на Украине.

Советник венгерского премьера Балаж Орбан сообщил, что Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией против поддержки Украины в Евросоюзе.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфискации замороженных резервов не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.